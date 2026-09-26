Bokanjac sa stilom ispratio ljeto: tradicionalne igre spojile djecu, roditelje, bake i djedove

Bokanjac je u petak, 25. rujna, na igralištu škole na najbolji način ispratio ljeto – uz smijeh, tradicionalne igre, pjesmu, fažol i druženje koje je na jednom mjestu okupilo više generacija.

Događanje „Pozdrav ljetu“ organizirali su Udruga mladih Bokanjac i Mjesni odbor Bokanjac, a posebno je bilo namijenjeno najmlađima. Deseci bokanjačkih mališana uživali su u igrama koje su nekada bile sastavni dio odrastanja, dok su ih s tribina i uz igralište bodrili roditelji, bake i djedovi.

Djeca su se okušala u igri graničara, potezanju konopa, skakanju u vreći, vožnji u karijoli te popularnoj igri tapke sa sličicama. Uz natjecateljski duh nije nedostajalo ni smijeha, navijanja i međusobnog bodrenja.

U voditeljskoj ulozi bio je predsjednik Udruge mladih Bokanjac Josip Mrkić, koji je vodio mališane kroz igre i natjecanja. Za sudionike su osigurani i prigodni pokloni, a brojni roditelji svojim su mobitelima bilježili trenutke večeri.

Na igralištu se tijekom cijele večeri osjećala posebna atmosfera malog mista – djeca su se igrala, roditelji navijali, a bake i djedovi prisjećali se igara iz vlastitog djetinjstva.

Nakon natjecateljskog dijela uslijedilo je druženje uz pjesmu. Za dobru atmosferu pobrinuo se Romano Segarić, uz kojeg su se mještani Bokanjca oprostili od ljeta.

Nova događanja i aktivnosti organizatori najavljuju za kraj listopada, kada Župa Bokanjac slavi blagdan svojih nebeskih zaštitnika, sv. Šimuna i Jude Tadeja, apostola.