Bojan vs Lara: Rekordna izlaznost u GK Grad

Kotarski izbori u Splitu ove su nedjelje privukli znatno veći interes birača u Gradskom kotaru Grad nego prije četiri godine. Do 18 sati na birališta je izašlo više od 500 građana, čime je već sat vremena prije zatvaranja birališta premašen ukupan broj birača koji su glasali na izborima 2022. godine. Brojke najbolje pokazuju razliku. Gradski kotar Grad 2022. godine imao je 4.390 birača, a na izbore ih je izašlo svega 349, odnosno nešto manje od osam posto.

Ove godine u kotaru je registrirano 3.859 birača, a do 18 sati svoje je pravo iskoristilo njih više od 500. Izlaznost je tako već prešla 12,9 posto, a konačna će brojka biti poznata nakon zatvaranja birališta u 19 sati. To znači da je već do 18 sati glasalo najmanje 151 birač više nego tijekom cijelog izbornog dana prije četiri godine, iako je broj registriranih birača u međuvremenu smanjen za više od 500.

Bojan protiv Lare

Pojačan interes za izbore u samom centru Splita događa se u zanimljivoj političkoj situaciji. Jedan od najzanimljivijih dvoboja kotarskih izbora upravo je onaj u Gradskom kotaru Grad, gdje zajedničku listu Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta predvodi bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević.

S druge strane je aktualna predsjednica Vijeća Gradskog kotara Grad Lara Arapović Bonačić, koja je proteklih godina djelovala kao nezavisna predstavnica građana, a na ovogodišnje izbore izašla je na listi HDZ-a.

Arapović Bonačić posljednje je tri godine predsjednica kotara, dok je Ivošević u kampanji pozivao stanovnike centra Splita da u što većem broju izađu na izbore. Sudeći prema podacima o izlaznosti do 18 sati, građani su taj poziv – bez obzira na to kojoj će listi na kraju dati povjerenje – očito ozbiljnije shvatili nego prije četiri godine.

Birališta su se zatvorila u 19 sati, nakon čega će biti poznato koliko je birača na kraju izašlo te kakav je odnos snaga u jednom od politički najzanimljivijih splitskih kotareva.