Bojan Ivošević se oglasio o Livaji: "Ni Hajduk ni Livaja nisu zaslužili da se ovako rastanu"

O slučaju Marka Livaje i Hajduka, na Facebooku se oglasio i bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević.

"Priča o Hajduku i Marku Livaji prije ili poslije došla bi kraju. Hajduk je postojao i prije, a postojat će i nakon Marka Livaje. Ostaje samo pitanje je li priča mogla trajati još neko vrijeme ili je stvarno došlo vrijeme za rastanak.

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Pričati o događaju s priprema nema smisla, a iščuđavati se reakciji Livaje još i manje. Svi znamo tko je Marko Livaja, znamo sve njegove vrline i mane i baš takav ima kultni status već godinama u ovoj sredini koja je sve druge u par mjeseci prožvakala i ispljunula.

Klub nije pogriješio kad ga je za njegov prekršaj kaznio jer kazna je banalna, niti kad ga je potjerao s priprema kad je odbio prihvatiti kaznu. Klub je pogriješio kad se prema Livaji počeo ponašati kao prema svakom drugom igraču što nas je dovelo tu gdje jesmo, a Livaja nije nikad bio kao svaki drugi igrač. Zato je i završio u Hajduku u naponu snage, zato je i ostao tu kad je imao bolje ponude. Kod takvog igrača reakcija na istu kaznu za isti prekršaj može biti dijametralno suprotna ovisno o ljudskim odnosima unutar kluba, odnosno emociji koju tad osjeća. Ignorirati to znači birokratski raditi svoj posao ispravno, ali i biti sredina u kojoj takav igrač nema što raditi.

Osobno bi volio da Livaja bar radi navijača ovo lito odradi "last dance" i proba se dokopati Europe, ma koliko god trebao prigrist ponos kojeg ima. Ako treba nek odradi kaznu na punom Poljudu prije utakmice sa Žilinom. Vjerujem da Poljud s takvom uvertirom bi doživia atmosferu koja dugo nije viđena. Ma nek istrči s cilom momčadi i nek osjete zašto i radi koga su tu uopće ikad kročili.

Kako god, ni Hajduk ni Livaja nisu zaslužili da se ovako rastanu, ali ako je ovo kraj pamtit ćemo samo sretne dane. HŽV", napisao je Ivošević.