Bojan Ivošević o brodu s azbestom: "Je li ovo sve bio samo igrokaz? Previše podsjeća na slučaj Sjeverna luka..."

Brod s azbestom ostaje u Splitu još najmanje 15 dana. Danas je, taman kada je rok za napuštanje luke prošao - uvaženo produljenje roka vlasniku broda. Bojan Ivošević na Facebooku se pita je li riječ - o igrokazu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Prošao je rok za odvoz broda Moby Drea iz Splita iz rješenja koji je slavodobitno objavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Navedeno rješenje nitko nije vidio, a istog dana (prije sedam dana) smo poslali zahtjev MMPI da nam dostavi navedeno rješenje koje skrivaju kao zmija noge, a prije pet dana smo nadopunili naš zahtjev da nam dostave podatke kada su sukladno čl. 30 Zakona o opće upravnom postupku stranci omogućili izjašnjavanje, tko se u ime stranke izjasnio (je li odgovorna osoba za zastupanje) i da nam dostave presliku navedenog zapisnika. Do danas ni pisma ni razglednice od MMPI.

Na prvi pogled posve birokratiziran upit u sebi krije ključ problema. Ukratko ako nakon sastanka Plenković, Butković i Vučković MMPI nije dalo mogućnost vlasnicima broda da se izjasne o onome što im se stavlja na teret vlasnicima je dovoljno uzeti ispodprosječnog odvjetnika koji će pokrenuti upravni spor zbog toga što je rješenje doneseno nezakonito i zatražiti privremenu mjeru protiv izvršenja rješenja, a onda će sve to potrajati jedno godinu dana. Sve to vrijeme s obzirom na to da je DIRH utvrdio da nema prepreka da Brodosplit skida azbestne ploče radovi će se moći neometano odvijati.

Svaki službenik koji se ikada bavio upravnim postupcima zna ovaj „trik“ stoga se postavlja se pitanje je li ovo napravljeno u dogovoru s vlasnicima broda, odnosno je li sve ovo bio samo igrokaz za mase gdje će onda zločesti sud bit kriv što je oborio nezakonito doneseno rješenje i zašto je azbest u Splitu.

Tema je preozbiljna da bi MMPI tajilo informacije i nažalost sve više podsjeća na slučaj Sjeverna luka kada smo se sudski morali izboriti za dokumentaciju.

P.s. I što se samog roka tiče muljali su, čak i da su sve dobro napravili (a postoje indicije da nisu) rok počinje teći tek kad stranka zaprimi navedeno rješenje preporučenom poštom.