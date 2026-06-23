Bogatim programom IoT dana započinje međunarodna SpliTech konferencija, koja u Split i Bol dovodi više od 450 sudionika

Konferencija je tijekom proteklih jedanaest godina izrasla u prepoznatljivo međunarodno mjesto susreta znanstvenika, stručnjaka, predstavnika industrije i javnog sektora, a ovogodišnje izdanje okupit će više od 450 sudionika.

SpliTech je usmjeren na najnovija istraživanja i primjene iz područja pametnih i održivih tehnologija, s naglaskom na Internet stvari, pametne gradove, energetiku, inženjersko modeliranje, e-zdravlje, umjetnu inteligenciju i održive digitalne sustave. Program konferencije uključuje znanstvena predavanja, tehničke sesije, simpozije, radionice, tutoriale i susrete namijenjene povezivanju istraživačke zajednice s industrijom.

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U sklopu ovogodišnjeg programa 23. lipnja na FESB-u održava se IoT dan, cjelodnevni događaj posvećen tehnologijama koje danas snažno mijenjaju industriju, zdravstvo, gradove i svakodnevni život. Sudionike očekuje kombinacija praktičnih radionica, tutoriala, predstavljanja tvrtki, izložbenog prostora i Career Speed Datinga, uz teme poput kvantnog i kvantno-inspiriranog strojnog učenja za održivu i učinkovitu umjetnu inteligenciju, GPU-ubrzane podatkovne znanosti te Edge AI sustava za analizu respiratornih zvukova.

Kako ističe prof. dr. sc. Toni Perković, jedna od najzaslužnijih osoba za održavanje IoT dana, cilj programa je sudionicima približiti tehnologije koje danas oblikuju razvoj pametnih sustava kroz konkretan rad, susrete i primjene.

„IoT dan smo zamislili kao program u kojem se tehnologija ne promatra samo kroz znanstvene radove, nego se može isprobati, povezati i razumjeti kroz konkretan rad. Želimo pokazati što danas znači razvijati inteligentne IoT sustave, od podataka, umjetne inteligencije i obrade na rubnim uređajima do primjena u e-zdravlju. Podrška Hrvatske zaklade za znanost omogućila nam je da istraživačke aktivnosti dodatno približimo sudionicima kroz praktično orijentiran program, dok partnerstvo s Digitalnom Dalmacijom pokazuje koliko je važno da lokalni inovacijski ekosustav prepozna i podrži ovakva događanja. Kada se na jednom mjestu povežu znanost, sudionici i industrija, konferencija postaje prostor stvaranja novih prilika“, istaknuo je Perković.

SpliTech se tijekom jedanaest godina profilirao kao konferencija kojoj se sudionici rado vraćaju, ne samo zbog programa, nego i zbog prilike za susrete, razmjenu ideja i razvoj novih suradnji, ističe izv. prof. dr. sc. Petar Šolić, suosnivač i tajnik SpliTecha.

„SpliTech je tijekom godina postao mjesto na kojem se razgovori započeti na ranijim izdanjima nastavljaju, a ideje razvijaju u zajedničke radove, projekte i suradnje. Zahvalni smo svim autorima, sponzorima, partnerima i suradnicima koji su kroz godine pružali podršku konferenciji i pomogli da SpliTech raste, zadrži svoju prepoznatljivost i ostane mjesto susreta kojem se ljudi rado vraćaju. Kada trud uložen u program i organizaciju preraste u susrete koji se pamte, prijateljstva koja traju i suradnje koje se nastavljaju i nakon konferencije, tada znamo da SpliTech ima smisao koji nadilazi sam program“, istaknuo je Šolić.

Znanstveni dio konferencije održava se u Bolu na Braču, gdje će sudionici kroz višednevni program imati priliku razmijeniti znanja, predstaviti istraživanja i otvoriti prostor za nova projektna partnerstva. Time SpliTech 2026 još jednom potvrđuje svoju ulogu međunarodne platforme koja povezuje znanost, tehnologiju, industriju i obrazovanje, ali i doprinosi pozicioniranju Splita i Splitsko-dalmatinske županije kao prostora razvoja naprednih digitalnih i održivih rješenja.