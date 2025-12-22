Bogati vikend iza nas i atraktivan program koji slijedi u sklopu Zimske Adventure u Trogiru!

Proteklog vikenda Trogir je živio u pravom blagdanskom ritmu, uz bogat glazbeni i zabavni program u sklopu manifestacije Zimska Adventura, koji je okupio brojne posjetitelje svih generacija. U petak navečer središnji gradski trg ispunila je sjajna atmosfera na koncertu Jelene Rozge, jedne od najpopularnijih domaćih glazbenica, koja je svojim hitovima rasplesala i raspjevala mnogobrojnu publiku. Blagdanski ugođaj nastavljen je u nedjelju, kada je na istom mjestu nastupio Hiljson Mandela, donoseći energičan i moderan glazbeni izričaj koji je posebno oduševio mlađu publiku.

Uz večernje koncerte, poseban naglasak stavljen je i na dječji program. Najmlađi su uživali u kazališnoj predstavi "Božićna potraga" na gradskom trgu, dok je dodatni sadržaj za djecu i obitelji organiziran i u Planom, gdje je vladala vesela atmosfera.

Nedjelja je bila rezervirana za sport i druženje – održan je još jedan Adventura trail. Zimska Adventura nastavlja se i u danima koji slijede, uz niz atraktivnih događanja. U utorak, 23. prosinca, na Trgu Ivana Pavla II s početkom u 21 sat održat će se koncert legendarne grupe Teška industrija. Na Badnjak, 24. prosinca organizira se tradicionalna podjela bakalara i crnog rižota koje će pripremati Udruženje obrtnika Trogir u 12 sati, kad će nastupiti i Trogirski kanti, koji će svojim izvedbama dodatno upotpuniti blagdansko ozračje u gradu.

Već nakon Božića očekuje nas pravi glazbeni spektakl:

12. Dalmatino i

12. Sandi!

Zimska Adventura i dalje donosi raznolik program koji spaja glazbu, tradiciju i obiteljske sadržaje, potvrđujući Trogir kao nezaobilaznu blagdansku destinaciju u ovom dijelu Hrvatske.