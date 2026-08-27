Bogati Arapin otkrio unutrašnjost novog hotela na Braču. Pogledajte kako izgleda

Otvaranje novog luksuznog hotela na Braču sve je bliže. The Bristol Bol, smješten u samom središtu Bola, prve bi goste trebao primiti 1. rujna.

Novi hotel nalazi se u prostoru nekadašnjeg hotela Park, a njegov je vlasnik Sunce hoteli d.d., društvo koje na području Bola već posjeduje više hotela iz grupacije Bluesun.

The Bristol Bol dio je šireg poslovnog sustava povezanog s investicijskom kompanijom Eagle Hills, koju je 2014. godine osnovao Mohamed Alabbar, poznati poslovni čovjek iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

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Upravo je Alabbar uoči najavljenog otvorenja na svom Instagram profilu objavio snimku kojom je pokazao kako izgleda unutrašnjost novog luksuznog hotela na jednom od najpoznatijih hrvatskih otoka.

Objavljeni kadrovi pružaju prvi detaljniji pogled na uređeni interijer The Bristol Bola, koji Eagle Hills predstavlja kao svoj novi luksuzni hotelski projekt u srcu otoka Brača.

Realizacija projekta trajala je dulje od prvotnih očekivanja. Radovi, kao i samo otvorenje te ishođenje potrebnih dozvola, prolongirali su se, no prema sadašnjim najavama hotel bi svoja vrata trebao otvoriti početkom rujna.

Eagle Hills je privatna kompanija za ulaganje i razvoj nekretnina sa sjedištem u Abu Dhabiju, a posluje na više međunarodnih tržišta. U svom portfelju ima velike stambene i turističke projekte, obalne destinacije te projekte urbane regeneracije na području Bliskog istoka, Europe i Afrike.

Alabbar je ujedno poznat kao osnivač tvrtke Emaar Properties, dok se njegovo ime na ovim prostorima veže i uz veliki projekt Beograd na vodi.