Bogat tjedan u splitskim knjižnicama! Stižu zanimljiva predavanja, radionice, izložbe i događanja za sve generacije

Gradska knjižnica Marka Marulića Split pripremila je bogat program događanja od 2. do 7. studenoga. Posjetitelje očekuju predstavljanja knjiga, putopisna predavanja, znanstvene radionice, promatranje noćnog neba teleskopom te niz aktivnosti namijenjenih djeci i mladima. Prvi tjedan studenoga u splitskim knjižnicama donosi raznovrstan kulturni i edukativni program. Od književnih susreta i zanimljivih predavanja do kreativnih radionica i znanstvenih eksperimenata, svatko će moći pronaći nešto za sebe. Program počinje u ponedjeljak, 2. studenoga, kada će u Središnjoj knjižnici u 18 sati biti predstavljena knjiga "Ko starije ne sluša..." Tea Tomića. Istoga dana u Knjižnici Grohote održat će se dječja radionica "Priče zvijezda", dok će Bibliobus u Osnovnoj školi Studenci organizirati radionicu "Eksperiment".

Promatranje neba teleskopom i radionice za mlade

Posebno zanimljiv program najavljen je za utorak, 3. studenoga. U Knjižnici Brodarica u 16:45 sati održat će se astronomska radionica za djecu, koja uključuje predavanje i promatranje noćnog neba teleskopom. U istoj knjižnici od 18 sati održavaju se radionice dizajna i digitalnog marketinga u sklopu programa "DizajnLoom – mladi u fokusu". Središnja knjižnica ugostit će predstavljanje časopisa ČA, dok će najmlađi moći sudjelovati u čitaonici "Rosie Zakovica, izumiteljica". U Knjižnici Mejaši-Kila na rasporedu je i radionica "Žabice koje pričaju".

Jurica Galić Juka vodi posjetitelje na putovanje u Benin i Togo

Jedan od zanimljivijih događaja tjedna održat će se u srijedu, 4. studenoga, u 18 sati, kada će u Središnjoj knjižnici Jurica Galić Juka održati putopisno predavanje "Voodoo (Benin i Togo)". Istoga dana u 11:30 sati održat će se početna konferencija europskog projekta "Za dobre vibre i dalje čitaj libre!". Program uključuje i radionicu poljičice u Žrnovnici, znanstvenu radionicu "Vladimir Prelog – čarobnjak molekula" u Knjižnici Tehnološki park te tečaj španjolskog jezika u Knjižnici Brodarica.

Četvrtak, 5. studenoga, donosi predstavljanje knjige "Vjesnice ljubavi" u Knjižnici Dalmatina, u organizaciji Društva za esperanto Split. U Središnjoj knjižnici u 18:30 sati održat će se promocija slikovnice "Čarobna breskva" Udruge Autizam 365. Dan poslije, u petak, 6. studenoga, ista udruga organizira okrugli stol pod nazivom "Volontiranje – od osobne do društvene kulture". Događanje će početi u 18 sati u Središnjoj knjižnici.

Subota rezervirana za djecu, LEGO kockice i šah

Završetak tjedna bit će posebno zanimljiv najmlađima. U subotu, 7. studenoga, u Knjižnici Brodarica od 9 sati održat će se škola šaha i logičkog razmišljanja.

Od 10 sati u Središnjoj knjižnici na rasporedu su likovna radionica "Kreativnost je u điru" i program "Otkrivaj svijet uz pomoć LEGO kockica!". U 11:30 sati slijedi radionica "Učimo šah i razvijamo logičko mišljenje!", dok će Knjižnica Podstrana u 10:30 sati ugostiti dječji kviz znanja "Nove spoznaje o znanosti".

Posjetitelji mogu razgledati i brojne izložbe

Uz svakodnevna događanja, tijekom tjedna nastavljaju se i izložbeni programi. U Središnjoj knjižnici mogu se razgledati izložbe "Straight to r'n'r #2" Anastazije Vržine i Željka Jelenskog, "Između stranica" te "Mačke uličarke", koju organizira udruga LIKOS. Na Odjelu za djecu i mlade postavljena je izložba "Hrvatski znanstvenici u knjigama za djecu i mlade", dok Knjižnica Mejaši-Kila donosi izložbu "Znanstveni superjunaci". Ljubitelji znanstvene fantastike mogu posjetiti tematske izložbe u Bibliobusu i Knjižnici Grohote, gdje se održava i kviz "Boduli i škoj – ka lupar i škrapa".