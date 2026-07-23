Bogat tjedan u splitskim knjižnicama: Predstavljanja knjiga i jazz koncert pod zvijezdama

Gradska knjižnica Marka Marulića Split pripremila je raznovrstan program događanja od 27. do 31. srpnja.

Posjetitelje očekuju dva književna predstavljanja i koncert mladog jazz kvarteta, a ulaz na sva događanja je besplatan.

Predstavljanje knjige "Šta će selo reć"

Program počinje u ponedjeljak, 27. srpnja, u dvorištu knjižnice Žrnovnica, na adresi Krešimirova ulica 7. S početkom u 20.30 sati bit će predstavljeno drugo izdanje knjige "Šta će selo reć" autora Marina Mihanovića, objavljeno u izdanju Naklade Bošković.

Mladi jazz kvartet nastupa u Dalmatini

U srijedu, 29. srpnja, u dvorištu knjižnice Dalmatina u Zagrebačkoj ulici 4 održat će se četvrto, ljetno izdanje koncertnog ciklusa "Glazbeni rukopisi". Od 20 sati nastupit će mladi jazz kvartet "Furešti", koji čine Luka Elez, Marko Momčilović, Aljoša Kavčić i Nikola Miljak.

"Mrvice sriće" Joška Armande i Mladena Vulasa

Program se nastavlja u četvrtak, 30. srpnja, kada će u dvorištu knjižnice Dalmatina biti predstavljena pjesničko-likovna zbirka "Mrvice sriće". Autori zbirke su Joško Armanda i Mladen Vulas, a knjiga je objavljena u izdanju Bibliothece Spalatina Gradske knjižnice Marka Marulića Split. Predstavljanje počinje u 20.30 sati. Ulaz na sva događanja je besplatan, a iz Gradske knjižnice Marka Marulića pozivaju građane da prate i ostale programe koji se održavaju u sklopu 72. Splitskog ljeta.