Bogat tjedan u splitskim knjižnicama: Predavanja o Vukovaru i Škabrnji, predstavljanje knjige, radionice za djecu i zanimljive izložbe

Gradska knjižnica Marka Marulića Split pripremila je raznovrstan program događanja od 16. do 21. studenoga 2026. godine. Posjetitelje očekuju predavanja, književna predstavljanja, kreativne i edukativne radionice te izložbe, a poseban naglasak stavljen je na obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Program započinje u ponedjeljak, 16. studenoga, kada će Bibliobus posjetiti osnovne škole u Studencima i Lovreću. Za učenike su pripremljeni kvizovi Info zone, koji će se održati u 11:40 sati u OŠ Studenci te u 12:40 sati u OŠ Lovreć. Istoga dana u 18 sati u Knjižnici Dalmatina održat će se predavanje "Škabrnja tijekom Domovinskog rata", koje će voditi profesor Ivan Matijević. Predavanje je dio programa posvećenog sjećanju na događaje iz Domovinskog rata. U isto vrijeme, u Knjižnici Tehnološki park, za najmlađe će biti organizirana radionica "Vukovar – grad heroj".

Radionice za djecu i predstavljanje knjige

U utorak, 17. studenoga, program se nastavlja u Središnjoj knjižnici, na Odjelu za djecu i mlade. U 17 sati održat će se radionica "Edukido: Nacionalni simboli", dok je u 18 sati na rasporedu "Mala čarobna čitaonica". Srijeda, 18. studenoga, neradni je dan povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Književni program nastavlja se u četvrtak, 19. studenoga, kada će u Knjižnici Dalmatina u 18 sati biti predstavljena knjiga "Smiljana" autorice Danijele Crljen. Predstavljanje organizira Naklada Fragment.

Posebno bogat program za djecu pripremljen je za subotu, 21. studenoga. U Knjižnici Brodarica u 9 sati započinje Škola šaha i logičkog razmišljanja, dok će se u Središnjoj knjižnici, na Odjelu za djecu i mlade, od 10 sati održavati radionica "Otkrivaj svijet uz pomoć LEGO kockica!". U isto vrijeme počinje i likovna radionica u jesenskom ruhu, također u Središnjoj knjižnici. U Knjižnici Mejaši-Kila u 10:30 sati na rasporedu je radionica izrade božićnih čestitki pod nazivom "3, 2, 1… KUGLICE!", a subotnji program zaključit će još jedna Škola šaha i logičkog razmišljanja, koja počinje u 11:30 sati u Središnjoj knjižnici.

Četiri izložbe tijekom studenoga

Uz predavanja i radionice, posjetitelji splitskih knjižnica mogu razgledati i četiri izložbe. U Knjižnici Tehnološki park do 30. studenoga otvorena je izložba "Znanost u svakodnevnom životu. Razotkrivanje algoritama: kako oblikuju naš digitalni svijet", organizirana u sklopu projekta Science Comes to Town.

U Knjižnici Bol-Plokite do 21. studenoga može se pogledati izložba "Metamorfoze" autorice Melanije Bulat.

Atrij Središnje knjižnice do kraja studenoga ugošćuje izložbu "More, boje i sjećanja" autorice Cvjetane Bazine Periše, dok je u Središnjoj knjižnici izložena i postava "Spektar" autora Vlade Zrnića, također dostupna do 30. studenoga. Iz Gradske knjižnice Marka Marulića pozivaju građane da se upoznaju s programom događanja, a više informacija dostupno je na službenim stranicama knjižnice, www.gkmm.hr.