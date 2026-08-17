Bogat tjedan u Podstrani: Stižu Hari Rončević, Moruzgva i brojni ljetni sadržaji

Novi tjedan Kulturnog ljeta u Podstrani donosi raznovrstan program namijenjen svim generacijama. Na nekoliko lokacija održavat će se sadržaji za djecu, kazališne predstave, glazbene večeri, tradicionalna ribarska večer i kreativna radionica na otvorenom.

Program počinje u utorak, 18. kolovoza, kada na Šetnicu hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate stiže Klaun Spartanko sa zabavnim programom za najmlađe.

Dan poslije na rasporedu je kazalište. U srijedu će biti izvedena predstava za odrasle Kamo ide ovaj svijet Kazališta Moruzgva.

Četvrtak donosi glazbu uz more. Na plaži Grljevac održat će se Sound of Summer Nights, a za glazbeni dio večeri zadužena je Petra Perišić.

Posebno bogat program očekuje posjetitelje u subotu, kada će se u Svetom Martinu na Portu održati tradicionalna ribarska večer. Atmosferu će dodatno zagrijati koncert Harija Rončevića.

Tjedan završava u nedjelju, 23. kolovoza, programom za najmlađe. U Rekreacijskoj zoni Mutogras održat će se slikarska radionica Art Voyage, na kojoj će djeca imati priliku pokazati svoju kreativnost.

Kulturno ljeto tako i ovoga tjedna donosi niz događanja uz glazbu, kazalište, umjetnost i zabavu na otvorenom.