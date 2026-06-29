Bogat lipanjski program u Zoni završava razgovorom o kockanju

Nakon niza tematskih druženja i radionica, bogat lipanjski program u Zoni završava još jednim razgovorom o politikama za mlade. U utorak, 30. lipnja, u 18:30 u Zoni će se održati nova Kava s mladima - neformalni razgovor mladih i relevantnih sugovornika. Tema susreta bit će kockanje.

"Razgovarat ćemo o podacima koji upozoravaju na rastući problem kockanja, predstaviti dostupna rješenja te propitati što kao društvo i pojedinci možemo učiniti kako bismo odgovorili na ovaj sve zastupljeniji problem među mladima. Pozivamo mlade, predstavnike udruga i svu zainteresiranu javnost da nam se pridruže", poručuje Marko Vuletić, voditelj programa Kava s mladima.

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Aktivnost organizira Info zona u suradnji sa Savjetom mladih Splitsko-dalmatinske županije.