Bogat kulturni program uoči svečanog otvorenja 56. Trogirskog kulturnog ljeta

Uoči svečanog otvorenja 56. Trogirskog kulturnog ljeta, Trogir je proteklih dana bio ispunjen bogatim kulturnim, glazbenim i promotivnim sadržajima koji su okupili brojne građane i posjetitelje.

Kazališne predstave, koncerti, stručno vođeni obilasci grada te međunarodna promocija destinacije još su jednom potvrdili Trogir kao jedno od najvažnijih kulturnih i turističkih središta Dalmacije tijekom ljetnih mjeseci.

Kazališni program u Kuli Kamerlengo otvorila je predstava Iva i Gloria, duhovita i emotivna priča o dvjema prijateljicama, majkama i čistačicama koje sanjaju glumačku karijeru. Kroz niz komičnih situacija i toplih životnih trenutaka publika je pratila priču koja je uz mnogo smijeha, donijela i snažne emocije te podsjetila na vrijednost prijateljstva, hrabrosti i ostvarivanja snova.

Velik interes publike izazvala je i predstava MUŠKARCI.HR koja je ispunila Kulu Kamerlengo smijehom i odličnom atmosferom. Goran Grgić, Boris Svrtan, Andrej Dojkić i Amar Bukvić duhovito su i iskreno progovorili o svakodnevnim apsurdima muško-ženskih odnosa, a publika je njihove izvrsne izvedbe nagradila dugotrajnim pljeskom.

Ljubitelji glazbe uživali su i u koncertu Narodne glazbe Trogir, održanom u prekrasnom ambijentu Gradske lože. Brojni građani i gosti uživali su u raznovrsnom repertoaru koji su članovi orkestra izveli s prepoznatljivom kvalitetom, predanošću i glazbenim umijećem. Dugotrajan pljesak i izvrsna atmosfera još su jednom potvrdili važnu ulogu Narodne glazbe Trogir u očuvanju glazbene baštine i kulturnog identiteta grada te njezin doprinos kulturnom životu Trogira.

Koncert ženske klape Stivanja koji je bio planiran za 30. lipnja u Kneževu dvoru odgođen je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, a novi termin održavanja bit će objavljen naknadno.

Proteklih dana Trogir je posjetio i jedan od najpoznatijih grčko-ciparskih putopisnih novinara, televizijskih voditelja i izdavača Tasos Dousis autor iznimno popularne emisije Eikones i uspješnih turističkih medija. Tijekom boravka upoznao je najvažnije kulturno-povijesne znamenitosti grada, njegovu bogatu baštinu i autentičan mediteranski način života. Njegov posjet predstavlja vrijednu priliku za dodatnu promociju Trogira na grčkom tržištu te jačanje međunarodne prepoznatljivosti destinacije.

Velik interes izazvala je i besplatna vođena šetnja povijesnom jezgrom Trogira održana u organizaciji Društva turističkih vodiča grada Trogira i Turističke zajednice grada Trogira. Sudionici su uz stručno vodstvo upoznali najznačajnije gradske znamenitosti, vrijednu kulturnu baštinu i zanimljive priče koje stoljećima oblikuju identitet Trogira, grada pod zaštitom UNESCO-a.

Nakon bogatog uvodnog programa, ovog petka, 3. srpnja, slijedi svečano otvorenje 56. Trogirskog kulturnog ljeta, jedne od najdugovječnijih kulturnih manifestacija na hrvatskoj obali.

Na Trgu Ivana Pavla II., ispred katedrale sv. Lovre s početkom u 21.30 sati, nastupit će svjetski poznati slovenski vokalni ansambl Perpetuum Jazzile jedan od najuspješnijih a cappella sastava na svijetu. Međunarodnu slavu stekli su jedinstvenim izvedbama u kojima isključivo ljudskim glasovima stvaraju zvuk cijelog orkestra, a njihova izvedba pjesme Africa grupe Toto postala je svjetski internetski fenomen. Posjetitelje očekuje glazbeni spektakl u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Trogira, a ulaz na koncert je slobodan.

Ovogodišnje 56. Trogirsko kulturno ljeto donosi više od stotinu kulturnih, umjetničkih, zabavnih i tradicijskih događanja na brojnim lokacijama u Trogiru, kao i na Drveniku Velom i Drveniku Malom. Koncerti, kazališne predstave, izložbe, filmske projekcije, ribarske fešte, programi za djecu i brojni drugi sadržaji tijekom cijelog ljeta obogatit će kulturni život grada i njegovih posjetitelja.

Pozivamo sve građane i goste da nam se pridruže na svečanom otvorenju te zajedno obilježimo početak još jednog Trogirskog kulturnog ljeta.

Cjelokupan program dostupan je na službenim mrežnim stranicama i društvenim mrežama Turističke zajednice grada Trogira (https://www.visittrogir.hr/hr/tourist/events).