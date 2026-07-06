Boban uzvratio Bulju nakon prozivki zbog Lećevice: "Performansima skriva vlastite probleme u Sinju"

Nakon što je sinjski gradonačelnik Miro Bulj u Splitu prozvao Vladu i Splitsko-dalmatinsku županiju zbog gospodarenja otpadom te najavio prosvjed ako se ne povuče uredba o naknadi za odlaganje otpada, reagirao je i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

Podsjetimo, Bulj je ispred zgrade Županije pozvao premijera Andreja Plenkovića da hitno obustavi Uredbu o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada, upozorivši kako će njezina primjena dovesti do financijskih problema komunalnih poduzeća te da će račun za višegodišnje kašnjenje projekta Centra za gospodarenje otpadom Lećevica na kraju platiti građani.

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Kao primjer naveo je komunalnu tvrtku Čistoća Cetinske krajine, koja bi prema njegovim riječima do kraja srpnja trebala platiti oko 400 tisuća eura naknade, a u narednim godinama taj bi iznos mogao premašiti milijun eura godišnje. Upozorio je i da će, ako se uredba ne povuče, smeće dovesti pred zgradu Županije i Fonda za zaštitu okoliša.

Na njegove istupe odgovorio je župan Boban, poručivši kako Bulj pokušava odgovornost za vlastite odluke prebaciti na druge.

U priopćenju navodi da gradonačelnik Sinja godinama odgađa donošenje teških odluka, a sada, kada su posljedice takve politike postale vidljive, pokušava odgovornost prebaciti na državu i Županiju.

"Kada Miro Bulj ostane bez odgovora na probleme u vlastitom gradu, ponovno poseže za predstavama, prijetnjama i ultimatumima."

Boban smatra kako uredbe i zakoni moraju vrijediti jednako za sve jedinice lokalne samouprave te poručuje da Buljevi javni nastupi ne mogu prikriti, kako tvrdi, nedostatke u vođenju Sinja.

"To nije odgovorno upravljanje, nego pokušaj prebacivanja odgovornosti na druge. Zakoni i uredbe moraju vrijediti jednako za sve, a Miru Bulju poručujemo kako su njegovi performansi providna politika koja skreće pozornost s nesposobnosti i neznanja u upravljanju tako značajnim gradom kao što je Sinj, koji značajno zaostaje u razvoju u odnosu na ostale gradove i općine."

Župan dalje ističe kako Bulj javnim nastupima pokušava skrenuti pozornost s tema za koje, prema njegovu mišljenju, duguje odgovore građanima Sinja.

"Istodobno, ovakvim predstavama pokušava skrenuti pozornost s aktualnih problema za koje građanima Sinja duguje odgovore. Od pitanja realizacije projekata, uključujući upis djece u dječje vrtiće, do ukupnog upravljanja gradom – o tome Miro Bulj ništa ne govori, jer je lakše proizvesti medijsku predstavu nego objasniti rezultate vlastitog mandata."

Boban je također ustvrdio kako su najveća razvojna ulaganja u Sinju ostvarena zahvaljujući Splitsko-dalmatinskoj županiji i Vladi Republike Hrvatske, poručivši da građani očekuju konkretna rješenja, a ne političke performanse.

"Najlakše je doći u Split, vikati pred kamerama i prozivati druge. Puno je teže odgovorno voditi grad, donositi odluke na vrijeme i preuzeti odgovornost za njihove posljedice. Istine radi, jedina infrastrukturna i razvojna ulaganja u grad Sinj jesu ulaganja Splitsko-dalmatinske županije i Vlade Republike Hrvatske. Građani Sinja i cijele Hrvatske zaslužuju ozbiljnu politiku, argumente i rješenja. Galama, ultimatumi i politički performansi možda donose naslovnice, ali ne rješavaju nijedan problem", poručio je Boban.