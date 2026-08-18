Boban ugostio folkloraše iz cijelog svijeta: ‘Ovo je jezik koji razumiju svi’

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban upriličio je u utorak u prostorijama Splitsko-dalmatinske županije prijem za sudionike V. Međunarodnog festivala folklora, koji je u Split i Splitsko-dalmatinsku županiju doveo folklorne ansamble iz različitih krajeva svijeta.

Uz župana Bobana, prijemu je nazočio i Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije, kao i pročelnica Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam Grada Splita Silvana Burilović Crnov sa suradnicama te predstavnici organizatora na čelu s Eminom Sarajlićem, predsjednikom Folklornog ansambla „Jedinstvo“ i direktorom Festivala.

Peto izdanje Festivala okuplja sudionike iz Meksika, Kanade, Bosne i Hercegovine, Slovačke, Turske, Ukrajine i Hrvatske, koji će tijekom festivalskih dana predstaviti bogatstvo svojih tradicija, narodnih nošnji, pjesama i plesova.

Župan Blaženko Boban istaknuo je zadovoljstvo što Splitsko-dalmatinska županija već petu godinu sudjeluje u ovoj međunarodnoj kulturnoj priči.

„Ovogodišnje izdanje zaista je na iznimno visokoj razini, prepuno kolorita i boja. Folklor i umjetnost jezici su koje razumiju svi ljudi svijeta. Ove prekrasne nošnje i boje odišu ljepotom i sjajem, a nadam se i našim gostoprimstvom, kakvo smo pokazali i tijekom prethodna četiri susreta“, poručio je Boban.

Posebno je zahvalio Folklornom ansamblu „Jedinstvo“ na organizaciji Festivala i povezivanju različitih kultura.

„Hvala im što stvaraju prijateljstva među ljudima koji, bez obzira na to odakle dolaze, jako dobro razumiju zajednički jezik folklora, kulture, pjesme i plesa. Želim svim našim gostima da ovih šest dana provedu ugodno u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Osim u Splitu, nastupat će i u Trogiru, na Klisu i Čiovu te će publici pružiti pravi užitak za oči i uši“, kazao je župan.

U ime Grada Splita sudionicima je dobrodošlicu poželjela pročelnica Silvana Burilović Crnov, istaknuvši kako svaki od ansambala u Split donosi dio svoje zemlje, kulture i tradicije.

„Kada se sve te priče isprepletu u našem gradu, dobivamo ono najvrjednije – kulturni dijalog, međusobno upoznavanje i nova prijateljstva. Folklorni ansambl 'Jedinstvo' na ovaj način dovodi svijet u Split, ali istodobno predstavlja Split svijetu“, poručila je Burilović Crnov, poželjevši gostima da iz Splita ponesu lijepe uspomene i nova prijateljstva.

Predsjednik Folklornog ansambla „Jedinstvo“ i direktor Festivala Emin Sarajlić podsjetio je kako je manifestacija u pet godina izrasla u značajan međunarodni kulturni događaj.

„Kada smo prije pet godina krenuli s ovom pričom, nismo ni sanjali da ćemo doći do ovako uspješnog jubilarnog, petog izdanja. S ovogodišnjim izdanjem zaokružili smo broj zemalja sudionica na čak 24 u proteklih pet godina. Smatram da je to veliki doprinos kulturi, međunarodnoj suradnji, ali i razvoju turističke ponude grada Splita i cijele Splitsko-dalmatinske županije“, kazao je Sarajlić.

Zahvalio je Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Splitu na višegodišnjoj podršci, kao i Ministarstvu kulture i medija te turističkim zajednicama koje podupiru održavanje festivalskih programa.

Program V. Međunarodnog festivala folklora započinje svečanim otvaranjem na splitskoj Rivi, a tijekom šest dana sudionici će nastupati na više lokacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Festival završava 24. kolovoza podno tvrđave Klis, velikim zajedničkim koncertom Folklornog ansambla „Jedinstvo“ i ukrajinskog folklornog ansambla iz Kanade, povodom Dana neovisnosti Ukrajine.

Sva festivalska događanja besplatna su za posjetitelje, a organizatori pozivaju građane i goste da se pridruže programu i uživaju u bogatstvu pjesme, plesa, narodnih nošnji i tradicija iz različitih krajeva svijeta.