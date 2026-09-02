Boban se oprostio od Ivana Gudelja: "Njegova borba bila je nadnaravna i nadahnjujuća"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban oprostio se od preminulog Ivana Gudelja emotivnom porukom u kojoj se prisjetio njihova dugogodišnjeg prijateljstva i Gudeljeve životne borbe.

Boban je istaknuo kako Gudelj za njega nije bio samo veliki sportski uzor i nogometna legenda, nego prije svega veliki čovjek i iskreni prijatelj s kojim je dijelio brojna privatna druženja, razgovore i lijepe trenutke.

– S velikom tugom primio sam vijest o odlasku našeg Ivana Gudelja. Ivan nije bio samo veliki sportski uzor i nogometna legenda. Bio je, prije svega, veliki čovjek i iskreni prijatelj s kojim sam imao sreću dijeliti brojna privatna druženja, razgovore i lijepe trenutke – poručio je Boban.

Posebno se osvrnuo na Gudeljevu dugogodišnju borbu s hepatitisom B, bolešću koja je obilježila njegov život i prerano prekinula njegovu veliku nogometnu karijeru.

– Njegova nevjerojatna borba s infekcijom virusom hepatitisa B, s kojom je živio od rane mladosti, bila je nadnaravna i nadahnjujuća svima koji vode svoje životne bitke. Svojom snagom i nevjerojatnom voljom pokazivao je kako se nikada ne smije izgubiti nada.

Na kraju mu je uputio posljednji pozdrav.

– Dragi Ivane, hvala ti na prijateljstvu i svim zajedničkim trenucima. Zbogom, prijatelju, do nekih novih druženja. Iskrena sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli – napisao je Blaženko Boban.