Boban primio sudionike velikog festivala: "Pružit će užitak i očima i ušima"

Uoči početka V. Međunarodnog festivala folklora u Splitu upriličeno je primanje za sudionike koji su u Dalmaciju stigli iz različitih dijelova svijeta. Ovogodišnji festival okuplja folklorne skupine iz Bosne i Hercegovine, Kanade, Meksika, Slovačke, Turske i Hrvatske.

Sudionike su primili splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i pročelnica za kulturu Grada Splita Silvana Burilović Crnov, a Boban je istaknuo kako festival već petu godinu povezuje različite kulture.

"Ove godine zaista na iznimno visokoj razini, ove godine punom kolorita boja od Meksika, Turske, Bosne i Hercegovine, Slovačke, Hrvatske. Zaista, folklor i inače umjetnost je jezik koji razumiju svi ljudi svijeta", kazao je Boban.

Posebno je zahvalio Folklornom ansamblu Jedinstvo na organizaciji festivala i povezivanju ljudi i kultura iz različitih dijelova svijeta.

"Ove prekrasne boje koje su i ovdje u pozadini mene zaista odišu ljepotom, sjajem, odišu onim, ja se nadam, našim gostoprimstvom kao što je to bilo i do sada, ova četiri puta ovdje na prekrasnoj splitskoj Rivi", rekao je.

Nastupi diljem Splitsko-dalmatinske županije

Boban je gostima poželio ugodan šestodnevni boravak u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Osim nastupa u Splitu, sudionici festivala predstavit će se publici i u Trogiru, na Klisu i Čiovu.

"Zaista će svim tim našim gradovima ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji pružiti užitak i zadovoljstvo i očima i ušima", poručio je župan.

Silvana Burilović Crnov naglasila je vrijednost susreta različitih tradicija i kultura koje sudionici donose u Split.

"Sa sobom u ovim ansamblima donose svoje priče, dio svoje zemlje, svoje tradicije i kada se sve te priče isprepletu u našem gradu, onda uistinu dobijemo ono nešto najvrijednije, kulturni dijalog i nova prijateljstva", kazala je.

Čestitala je Folklornom ansamblu Jedinstvo na organizaciji i trudu uloženom u festival.

"Pridružujem se čestitkama Folklornom ansamblu Jedinstvo na velikom entuzijazmu i trudu, što na ovaj način preko ovoga festivala dovodi svijet Splitu, ali isto tako i Split predstavlja svijetu", poručila je Burilović Crnov.

Gostima je poželjela da iz Splita ponesu lijepe uspomene te da se ponovno vrate.