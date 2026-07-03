Boban preuzeo osam ugovora vrijednih 114 milijuna eura: Grade se škole i sportske dvorane diljem županije

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs danas su u Đakovu uručili županu Splitsko-dalmatinske županije Blaženku Bobanu osam ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola te školskih sportskih dvorana. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata iznosi gotovo 114 milijuna eura, od čega je više od 71 milijun eura osigurano kroz bespovratna sredstva Europske unije. Riječ je o jednom od najvećih investicijskih ciklusa u obrazovnu infrastrukturu na području Splitsko-dalmatinske županije, kojim će se stvoriti uvjeti za jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu te značajno unaprijediti uvjeti obrazovanja za učenike i nastavnike.

„Danas je sretan dan za Splitsko-dalmatinsku županiju. S ponosom sam, među svim kolegama županima, preuzeo čak osam ugovora iz programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za izgradnju i dogradnju škola te školskih sportskih dvorana na području Splitsko-dalmatinske županije. Time smo, što se tiče ugovora, gotovo završili cijeli ciklus. Ostao je još jedan ili dva projekta“, istaknuo je župan Blaženko Boban.

Naglasio je kako ukupna vrijednost danas potpisanih ugovora iznosi 114 milijuna eura, od čega je 71 milijun eura bespovratnih sredstava, dok će preostali dio financirati Splitsko-dalmatinska županija.

„Posebno želim istaknuti projekte koje lokalne zajednice dugo očekuju – Osnovnu školu fra Pavla Vučkovića u Sinju, školu u Supetru, škole u Kaštel Lukšiću, Kaštel Gomilici i Kaštel Kambelovcu, sportsku dvoranu u Otoku, sportsku dvoranu u Cisti Provo te školu i sportsku dvoranu u Općini Tučepi. Zaista je danas bilo ponosno stajati ovdje, ali iza svega toga stoji mukotrpan rad na pripremi projekata i izradi potrebne dokumentacije kako bismo danas mogli preuzeti ovih osam ugovora“, poručio je župan Boban.

Dodao je kako je uspješan dan za Županiju upotpunila i Javna ustanova RERA Splitsko-dalmatinske županije koja je osigurala 368 tisuća eura za tehničku pomoć u pripremi i provedbi novih razvojnih projekata.

Odobreni projekti:

OŠ fra Pavla Vučkovića, Sinj – izgradnja škole i školske sportske dvorane

Vrijednost: 27.096.483,97 €

Bespovratna sredstva: 22.832.252,60 €

OŠ kneza Trpimira, Kaštela – dogradnja škole (projekt 1)

Vrijednost: 14.216.470,30 €

Bespovratna sredstva: 8.927.170,97 €

OŠ kneza Trpimira, Kaštela – dogradnja škole (projekt 2)

Vrijednost: 12.794.094,30 €

Bespovratna sredstva: 7.755.868,75 €

OŠ Ostrog, Kaštela i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Vrijednost: 19.261.748,12 €

Bespovratna sredstva: 10.080.152,78 €

OŠ Supetar – izgradnja škole

Vrijednost: 17.574.937,22 €

Bespovratna sredstva: 11.577.612,14 €

OŠ Tučepi – izgradnja škole i sportske dvorane

Vrijednost: 12.955.145,48 €

Bespovratna sredstva: 6.401.147,13 €

OŠ Kamešnica, Otok – školska sportska dvorana

Vrijednost: 6.897.035,79 €

Bespovratna sredstva: 2.874.197,59 €

OŠ Ivan Goran Kovačić, Cista Provo – školska sportska dvorana

Vrijednost: 3.465.302,17 €

Bespovratna sredstva: 556.295,17 €