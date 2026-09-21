Boban ponovno na Braču nakon velikog požara: „Važno je biti spreman i reagirati na vrijeme“

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponovno je danas posjetio Brač nakon velikog požara koji je zahvatio gotovo 5.000 hektara.

O svom posjetu oglasio se na društvenim mrežama, gdje je izvijestio o aktivnostima vezanima uz saniranje posljedica požara.

„Posebno nam je važno što je ministar rada i socijalne skrbi Alen Ružić žurno reagirao te donio odluku prema kojoj će se zaposlenicima na neodređeno vrijeme, čiji je rad onemogućen zbog požara, osigurati financijska potpora do 1.500 eura mjesečno, sve do početka nove turističke sezone, odnosno prema potrebi i dulje“, napisao je Boban. Mjera pomoći predstavljena je danas u Milni.

Boban je naveo kako je razgovarao i s načelnikom Franom Lozićem te stručnim službama o postupku proglašenja prirodne nepogode.

Posebno je pozvao sve koji su pretrpjeli štetu u poljoprivredi, gospodarstvu, turizmu, stambenim ili drugim objektima da već sada pripreme potrebnu dokumentaciju i fotodokumentaciju.

„Nakon proglašenja prirodne nepogode zakonski rok za prijavu štete je osam dana, zato je važno biti spreman i reagirati na vrijeme“, poručio je.

Najavio je i pomoć vatrogascima.

„Također, Splitsko-dalmatinska županija će u svojim mogućnostima planirati sredstva za obnovu potrebne opreme DVD-u Milni.“

„U ovim teškim trenucima najvažnije je da zajednički i brzo pomognemo ljudima, gospodarstvu i svima koji su pretrpjeli štetu“, zaključio je Boban.