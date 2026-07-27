Boban otkrio veliki projekt za Dalmatinsku zagoru: Konjički kamp mijenja budućnost vrličkog kraja

Na 10. sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije usvojena je odluka o darovanju državnog zemljišta Gradu Vrlici za izgradnju konjičkog uzgojnog kampa, objavio je župan Blaženko Boban. Budući kamp služit će potrebama Viteškog alkarskog društva Sinj, ali i razvoju konjogojstva, provedbi terapijskih i edukativnih programa te jačanju ruralnog turizma Vrličkog kraja.

"Alkarski konj dobit će prostor dostojan svoje povijesti"

Boban je posebno istaknuo kako je odluka donesena neposredno uoči 311. Sinjske alke, koju je opisao kao simbol slobode, pobjede, zajedništva i nepokorivosti hrvatskog naroda.

"Odluka o darovanju zemljišta predstavlja mnogo više od raspolaganja nekretninom. Ona otvara novo poglavlje u razvoju Sinjske alke i hrvatske konjičke tradicije. Time stvaramo uvjete da alkarski konj, neraskidivi dio Alke, dobije prostor dostojan svoje povijesti i svoje budućnosti", poručio je župan. Projekt bi, osim očuvanja alkarske tradicije, trebao omogućiti razvoj uzgoja konja, organizaciju različitih edukativnih i terapijskih aktivnosti te stvaranje novih sadržaja koji bi mogli privući posjetitelje u vrlički kraj.

Osniva se Centar za starije osobe u Dragljanima

Na sjednici je donesena i odluka o osnivanju Centra za starije osobe u Dragljanima, čime bi se trebala dodatno proširiti dostupnost socijalnih usluga na području Splitsko-dalmatinske županije. Županijska skupština usvojila je i Plan gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 2024. do 2029. godine te Akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Od otpada i energetike do zdravstva i socijalnih usluga

Prihvaćena su i izvješća o radu županijskih zdravstvenih i socijalnih ustanova. "Dnevni red bio je raznolik, ali uz očuvanje tradicije, jednaku smo pozornost posvetili i projektima koji će dugoročno unaprijediti kvalitetu života – od gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti, preko razvoja socijalnih usluga, do jačanja zdravstvenog sustava naše županije", zaključio je Blaženko Boban.