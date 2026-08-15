Boban objasnio zašto se nije aktivirao SRUUK: "Svi su vidili požar, došlo bi do dodatne panike"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban za N1 razgovarao je o velikim požarima koji su posljednjih nekoliko dana zahvatili Dalmaciju.

Boban je iznio najnovije informacije o stanju na požarištima u Splitsko-dalmatinskoj županiji: "Kod Omiša je tijekom noći na jednom malom dijelu izbila vatra, ali hrabri ljudi su je vrlo brzo sanirali. Gori na vrhu Omiške Dinare, ali to će ugasiti kanaderi jer je područje nepristupačno. Prihvatni centri su raspušteni, svi su ljudi vraćeni svojim kućama, 37 turista je smješteno u hotelu u Tučepima."

"Stanje je trenutačno mirno, ali još uvijek smo pod dojmom. Zahvaljujem svim interventim službama, vatrogascima", dodao je.

Na pitanje postoje li procjene o nastaloj šteti, Boban je odgovorio:

"Donio sam odluku o velikoj prirodnoj nepogodi, to je već proglašeno. Na sjednici u Omišu je potvrđena ta odluka, proglašena je prirodna nepogoda. Procjene će se raditi u narednim danima, vjerojatno i tjednima. Veliki dio kuća je sačuvan, jedan dio je stradao, najveći je broj stradalih automobila. Policija i jutros radi izvide", rekao je župan.

Osvrnuo se i na pitanje zašto nije aktiviran sustav SRUUK.

"To se dogodilo pod okriljem noći i svima je bilo vidljivo da se dogodio požar. Razgovarao sam s vatrogascima i kažu da se išlo na tu varijantu došlo bi do dodatne panike među stanovnicima šireg područja i dodatno bi se zakrčio promet i to bi otežalo pristup vatrogasnim službama", istaknuo je Boban.

Dodaje kako je reakcija službi bila izvanredna.