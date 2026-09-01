Boban objasnio zašto ga nije bilo na ključnoj utakmici Lige prvaka: "To me uništava"

Zvonimir Boban na druženju s novinarima objasnio je zašto ga nije bilo u svečanoj loži na ključnoj utakmici za ulazak u Ligu prvaka između Vikinga i Dinama. Njegov izostanak iz Stavangera izazvao je dosta komentara, no prvi čovjek Modrih tvrdi da razlog nema nikakve veze s manjkom podrške ili respekta prema momčadi.

Boban smatra kako igračima na terenu nije važno tko sjedi u svečanoj loži. Prisjetio se vlastite igračke karijere i naglasio da ni njega tada nije zanimalo tko utakmicu prati s tribina, ali je priznao kako je možda pogriješio što javnosti ranije nije objasnio svoje ponašanje.

Razlog je zapravo vrlo osoban. Dinamove utakmice proživljava toliko emotivno da mu nervoza i stres otežavaju praćenje susreta, posebno kada je u pitanju utakmica od velike važnosti.

Zbog toga umjesto odlaska na stadion ponekad bira potpuno drukčiji način provođenja tih 90 minuta. Sjedne u automobil i bez posebnog cilja vozi se Zagrebom ili ode u šetnju parkom pokušavajući se maknuti od svega što se događa na terenu.

Boban tvrdi da mu ni tada nije lako. Toliko teško podnosi neizvjesnost da nema snage slušati radijski prijenos, a izbjegava čak i provjeravati rezultat na internetu, piše gol.hr.