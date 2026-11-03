Boban o Miši Kovaču: "Bio je poput dirigenta koji je upravljao zborom od 40 tisuća ljudi"

Uoči velikog koncerta na Poljudu, posvećenog sjećanju i počasti legendarnom Mati Miši Kovaču, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban prisjetio se susreta s glazbenikom, njegovih nastupa i neizbrisivog traga koji je ostavio u Dalmaciji.

Govoreći o Miši Kovaču, Boban nije skrivao emocije, istaknuvši kako je riječ o čovjeku koji je svojim pjesmama i ljubavlju prema publici povezivao generacije.

-Bio sam na gotovo svim njegovim koncertima koji su se održavali na području Dalmacije. Mišo je bio poput dirigenta koji je upravljao zborom od 20, 30 ili 40 tisuća ljudi. I to kakvim zborom uštimanim! Svojom je pjesmom proslavio Dalmaciju i Hajduka - kazao je Boban.

Posebno se prisjetio Mišina posljednjeg koncerta na Starom placu, u lipnju 2022. godine.

-Nikada neću zaboraviti taj koncert, na kojem je Mišo, unatoč iscrpljenosti, dao posljednji atom snage svojoj publici, Hajduku i Dalmaciji.

Župan je otkrio i kako su Mišu, dva dana nakon koncerta, primili u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

-Bio je jako iscrpljen, ali razgovor je ponovno bio o Dalmaciji, Hajduku i njegovoj publici. Nikada neću zaboraviti njegove riječi. Rekao mi je da mu se sviđa kako dirigiram - prisjetio se Boban.

Govoreći o najdražim pjesmama, istaknuo je kako je teško izdvojiti samo jednu jer gotovo da nema Mišine pjesme koju ne voli.

-Ipak, među najdražima su mi Proplakat će zora, Poljubi zemlju i Ostala si uvijek ista. Posebno me danas veseli što i moje male unuke znaju njegove pjesme - istaknuo je župan.

Na kraju je župan poručio kako Mišina veličina nadilazi glazbu te da će njegove pjesme i emocije koje je ostavio živjeti među generacijama.

-Mišo je Dalmacija, Dalmacija je Mišo! - poručio je za kraj.