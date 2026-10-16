Boban o incidentima u Splitu: "Nacizmu i mržnji nema mjesta u Dalmaciji! To nema veze s ljubavlju prema Hajduku"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban oglasio se na društvenim mrežama povodom incidenata u Splitu, oštro osudivši nasilje, napade i isticanje nacističkih simbola. U svojoj objavi poručio je kako za takvo ponašanje ne postoji nikakvo opravdanje, bez obzira na sportsko rivalstvo, navijačku pripadnost ili pozivanje na domoljublje.

Boban je naglasio da se ljubav prema Hajduku, Splitu i Dalmaciji ne može povezivati s veličanjem ideologija koje promiču mržnju i netoleranciju.

„Za takve postupke nema opravdanja”

„Najoštrije osuđujem nasilje, napade i isticanje nacističkih simbola koji su se dogodili u Splitu. Za takve postupke nema opravdanja ni u sportskom rivalstvu, ni u navijačkoj strasti, ni u domoljublju”, poručio je Boban.

Istaknuo je da nasilje i veličanje nacističke ideologije predstavljaju izravno kršenje vrijednosti na kojima počiva demokratsko društvo.

„Nasilje je neprihvatljivo, a nacistički simboli i veličanje ideologije koja je iza sebe ostavila milijune žrtava predstavljaju izravno gaženje ljudskog dostojanstva, slobode i temeljnih civilizacijskih vrijednosti”, napisao je.

Posebno je upozorio na opasnost relativiziranja ekstremističkih poruka, naglasivši da osuda mora biti jednaka bez obzira na to tko stoji iza takvih postupaka.

„Ne možemo se pozivati na ljubav prema domovini, a tolerirati nacističke simbole”

Župan je poručio da u Splitu, Dalmaciji i Hrvatskoj nema mjesta nacizmu ni drugim ideologijama koje zagovaraju totalitarizam, netoleranciju i mržnju.

„To mora biti jasna i nedvosmislena poruka svih nas. Ne možemo se pozivati na ljubav prema domovini, a istodobno tolerirati simbole i poruke koje su u suprotnosti s vrijednostima slobodne i demokratske Hrvatske”, istaknuo je Boban.

Prema njegovim riječima, domoljublje podrazumijeva poštovanje ljudskog dostojanstva i slobode, a ne opravdavanje nasilja ili ekstremizma.

„Hajduk je simbol Splita i Dalmacije, ali nasilje se ne može opravdati navijanjem”

U nastavku objave Boban se posebno osvrnuo na Hajduk i važnost koju splitski klub ima za lokalnu zajednicu.

„Hajduk je simbol Splita i Dalmacije, a iskreno navijanje i ljubav prema klubu dio su našeg identiteta i zaslužuju poštovanje”, napisao je.

Ipak, naglasio je kako navijačka pripadnost ne može biti izgovor za neprihvatljivo ponašanje.

„Međutim, nasilje, nacistički simboli i ekstremizam ne mogu se opravdavati navijačkom pripadnošću niti se smiju povezivati s ljubavlju prema Hajduku i Dalmaciji”, poručio je.

„Bez relativiziranja i dvostrukih mjerila”

Na kraju je pozvao na jasnu i dosljednu osudu svakog oblika nasilja i isticanja simbola totalitarnih ideologija.

„Ljubav prema klubu i domovini najbolje se pokazuje poštovanjem drugih, odgovornošću i odbacivanjem mržnje”, naglasio je.

„Nasilju, nacističkim obilježjima i širenju mržnje moramo jasno reći NE, bez relativiziranja i bez dvostrukih mjerila”, dodao je.

Svoju objavu zaključio je porukom da ljubav prema gradu, klubu i domovini znači čuvati ljudsko dostojanstvo, poštovati druge i odlučno odbacivati nasilje i ekstremizam.

„To su vrijednosti koje moramo braniti jasno i bez kompromisa”, zaključio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.