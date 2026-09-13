Boban nakon sastanka Stožera na Braču: Požar zahvatio gotovo 4.500 hektara, prevencija mora biti temelj našeg djelovanja

Na Braču je danas održan radni sastanak Stožera civilne zaštite, kojim je predvodio načelnik Stožera Damir Gabrić, a na kojem su sudjelovali čelnici lokalnih zajednica otoka, potpredsjednik Vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader, županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević te predstavnici interventnih službi.

Tema sastanka bio je veliki požar koji je zahvatio gotovo 4.500 hektara bračkog područja. Prema riječima župana Blaženka Bobana, u požaru su dvije osobe ozlijeđene, no izvan su životne opasnosti.

Boban je zahvalio vatrogascima i svim interventnim službama na hrabrosti, znanju i brzoj reakciji, posebno istaknuvši pripadnike policije, Crvenog križa, službe 112 i Lučke kapetanije, kao i brojne građane Brača koji su pomagali u zbrinjavanju i opskrbi ljudi.

„Ovaj događaj još jednom pokazuje koliko su zajedništvo, dobra organizacija i pravovremena reakcija važni“, poručio je Boban.

Župan je pritom upozorio i na sve izraženije rizike od požara koji, kako ističe, zahtijevaju snažnije ulaganje u prevenciju. Kao ključne mjere naveo je pravodobno uređenje i održavanje zapuštenih zemljišta i protupožarnih puteva, neovisno o vlasništvu, odgovornije upravljanje prostorom te bolju pripremu svih službi za sve zahtjevnije vremenske uvjete.

„Moramo djelovati prije nego što požar izbije, kako bismo smanjili rizik i zaštitili ljude, njihovu imovinu i prirodu“, poručio je župan.

O navedenim će se pitanjima, najavio je Boban, u idućem razdoblju razgovarati s nadležnim institucijama i ministarstvima kako bi se pronašla učinkovitija rješenja za preventivno djelovanje i dodatnu zaštitu od požara.