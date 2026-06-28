Boban nakon posebne večeri u Solinu: "Ovo je najvažnija modna revija godine u županiji"

U Solinu su održani 5. Ljetni dani mladih Downića, događaj koji je i ove godine okupio brojne sudionike, organizatore, građane i predstavnike lokalne zajednice.

Posebnu poruku nakon događaja objavio je župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, koji je istaknuo kako je riječ o, kako je napisao, najvažnijoj modnoj reviji godine u županiji. "Ovo je bez konkurencije najvažnija modna revija godine u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji – 5. Ljetni dani mladih Downića u Solinu!", objavio je Boban.

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"Nose je ljudi čista srca"

Župan je naglasio kako posebnost ovog događaja nije samo u nastupu, nego prije svega u ljudima koji su ga obilježili svojom toplinom, radošću i otvorenošću.

"Najvažnija je zato što je nose ljudi čista srca, velike svjetlosti, topline i radosti", poručio je Boban.

U svojoj objavi osvrnuo se i na današnje društvene okolnosti, ističući kako mladi Downići šalju snažnu poruku prihvaćanja i zajedništva. "U vremenu u kojem mnogi preolako povisuju ton i traže razloge za podjele, ovi predivni mladi ljudi nas prihvaćaju upravo onakvima kakvi jesmo. Njihova otvorena srca i tople duše nešto su što je svima nama danas itekako potrebno i na tome im od srca hvala!", napisao je župan.

Zahvala organizatorima, građanima i tvrtkama

Boban je čestitao sudionicima na nastupu te zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji i podržali događaj.

"Čestitam im na predivnom nastupu, a njihov trud i sve ono što su večeras predstavili primljeni su s onoliko ljubavi i ponosa koliko su i sami uložili u ovaj događaj", poručio je. Na kraju je posebno zahvalio organizatorima, tvrtkama i građanima koji su, kako je istaknuo, u Solinu pokazali što znače solidarnost, uključivost i zajedništvo.