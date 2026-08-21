Boban Marijani Puljak: "Lešinari nad nesrećom! Dok smo mi bili na požarištu, od nje ni traga ni glasa"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban žestoko je odgovorio saborskoj zastupnici Marijani Puljak nakon novih prozivki vezanih uz neaktiviranje sustava SRUUK tijekom katastrofalnog požara na omiškom području.

Boban poručuje kako odluku o aktiviranju sustava ne donosi župan te Puljak optužuje za politiziranje tragedije i pokušaj prikupljanja političkih poena na ljudskoj nesreći.

"Odluku o SRUUK-u ne donosi župan"

"Prije nego što se krene prozivati i dijeliti lekcije, bilo bi dobro barem znati kako sustav funkcionira. Odluku o aktiviranju SRUUK-a ne donosi župan, nego o tome, ovisno o situaciji i procjeni na terenu, odlučuju nadležne stručne operativne službe", poručio je Boban.

Potom je uputio znatno oštriju kritiku na račun saborske zastupnice. "Nažalost, kod Marijane ništa novo, ponovno gledamo isti obrazac – lešinarenje nad nesrećom i pokušaj skupljanja jeftinih političkih poena na ljudskoj nevolji. Dok su jedni gasili požar, spašavali ljude i imovinu te donosili teške odluke na terenu, drugi danas, nakon svega, sa sigurne udaljenosti 'pametuju' kako je sve trebalo napraviti", napisao je.

"Što bi bilo da je takva poruka izazvala paniku?"

Boban, koji ističe da je tijekom požara bio na terenu, postavio je i pitanje kakve bi posljedice eventualno upozorenje moglo izazvati u trenutku kada su vatrogasci, policija i hitna pomoć pokušavali doći do ugroženih područja. "Postavljam pitanje, s obzirom na to da sam cijelo vrijeme bio na požarištu – što bi bilo da je takva poruka o kojoj Marijana priča u tom trenutku izazvala paniku, prometni kaos i otežala prolazak vatrogascima, policiji i hitnoj pomoći, s obzirom na to da se radi o specifičnom terenu? Najbolje znam iz prve ruke što su naši heroji prošli", naveo je.

Dodao je kako je, prema njegovim riječima, jednostavno naknadno analizirati situaciju, dok su odluke na samom požarištu morale biti donesene u iznimno teškim okolnostima. "Lako je pametovati sa sigurne udaljenosti. Puno je teže donositi odluke u trenutku kada sve gori, kada se spašavaju ljudi i kada svaka procjena može imati još gore, nesagledive posljedice", poručio je.

Boban: "Od nje nije bilo ni traga ni glasa"

Župan je potom prozvao Puljak i zbog, kako tvrdi, izostanka konkretnog djelovanja tijekom i nakon požara.

"Ne možemo se ne zapitati gdje je bilo Marijanino konkretno djelovanje tijekom požara, a i nakon požara. Najblaže rečeno, od nje nije bilo ni traga ni glasa! Nije se baš iskazala kada je bilo najpotrebnije, osim samog ispraznog pametovanja, pa je najmanje primjereno danas držati lekcije herojima i svima onima koji su bili na terenu i nosili stvarnu odgovornost", napisao je Boban. Naglasio je kako o odlukama donesenima tijekom katastrofe treba razgovarati i analizirati ih, ali, kako kaže, bez politiziranja.

"O svemu možemo razgovarati i analizirati svaku odluku, ali bez politiziranja i lešinarenja", poručio je.

"Moje misli i molitve su s onima koji se bore za život"

Na kraju objave Boban je još jednom zahvalio vatrogascima i ostalim žurnim službama koje su sudjelovale u borbi protiv vatrene stihije. "Ovu priliku želim iskoristiti te se još jednom zahvaliti svim našim herojima, žurnim službama, posebno našim vatrogascima koji su se borili s vatrenom stihijom i štitili ljudske živote i imovinu. Njima pripada naše poštovanje i zahvalnost. Najmanje što im treba su naknadne lekcije onih koji tu odgovornost nisu nosili", naveo je.

"Moje misli i molitve su sada, prije svega, s onima koji su ozlijeđeni i bore se za život", zaključio je Blaženko Boban.