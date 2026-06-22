BMW-om udario policijsko vozilo pa pokušao pobjeći: 20-godišnjak kažnjen ogromnom novčanom kaznom

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za kazneno djelo prisile prema službenoj osobi na štetu dvojice policijskih službenika.

Prema sumnjama policije, 20-godišnjak je 20. lipnja oko 3.35 sati, upravljajući osobnim automobilom marke BMW, odbio zaustaviti vozilo unatoč svjetlosnim i zvučnim signalima policijskih službenika koji su ga pokušali zaustaviti na prikladnom mjestu.

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Tijekom bijega na području Lučkog, dok su policijski službenici poduzimali mjere za njegovo zaustavljanje vodeći računa o sigurnosti ostalih sudionika u prometu, osumnjičeni je namjerno svojim vozilom udario službeni policijski automobil u kojem su se nalazila dvojica policajaca te ga oštetio.

Nedugo potom izgubio je nadzor nad vozilom i sletio s kolnika. Unatoč tome nastavio je pokušavati pobjeći, no policijski službenici su ga sustigli i uhitili. Kako bi svladali otpor i spriječili njegov bijeg, nad njim su uporabili sredstva prisile, odnosno tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje.

Tijekom postupanja osumnjičeni je nogom udario jednog policijskog službenika s ciljem sprječavanja službene radnje.

U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

Zbog više prometnih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozač je doveden na nadležni sud, koji ga je pravomoćnom presudom proglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu od 5.630 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.