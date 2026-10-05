BMW-om proklizavao po Sinju pa završio na izvanrednom tehničkom: Pronašli čak 18 nedostataka, dva su bila opasna

Noćna vožnja BMW-om po Sinju završila je isključenjem iz prometa za 21-godišnjeg vozača, a potom i izvanrednim tehničkim pregledom njegova automobila. Rezultat – čak 18 utvrđenih nedostataka, od kojih su dva ocijenjena kao opasna.

Kako je priopćila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, sinjski policajci uočili su BMW u četvrtak, 1. listopada, oko 23.50 sati. Vozač je motor dovodio do visokog broja okretaja, pri čemu je dolazilo do proklizavanja kotača.

Policajci su zaustavili automobil i 21-godišnjaka isključili iz prometa. No priča tu nije završila.

Već tijekom vizualnog pregleda policajac je uočio više znakova koji su upućivali na to da BMW nije tehnički ispravan. Mladiću su privremeno oduzete registarske oznake, a automobil je poslan na izvanredni tehnički pregled.

Detaljan pregled potvrdio je sumnje policije. Na BMW-u je pronađeno 16 većih i dva opasna tehnička nedostatka.

Najozbiljniji problemi odnosili su se na sustav kočenja. Uz njih su utvrđeni i neispravni pokazivači smjera i kočna svjetla, preinake na kratkim svjetlima te nedostaci na amortizerima, oprugama i pneumaticima.

Mladi vozač zbog utvrđenih prekršaja je kažnjen, a automobil se neće moći vratiti u promet sve dok se nedostaci ne otklone.