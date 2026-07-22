BMW-om driftao po parkiralištu kod Lovrinca: Vozilo palo na tehničkom, vozač završio na sudu

U utorak, 21. srpnja 2026. godine oko 6 sati ujutro, na parkiralištu u neposrednoj blizini gradskog groblja Lovrinac u Splitu, 20-godišnjak je na naročito drzak i nepristojan način narušavao javni red i mir i osobnim vozilom marke BMW tijekom vožnje naglo povećavao brzinu kretanja vozila, postižući pritom gornju granicu dopuštenog broja okretaja motora, što je uzrokovalo proklizavanje kotača i zanošenje vozila te stvaranje buke visokog intenziteta.

Na opisani način vozač je remetio noćni mir građana i počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Policijski službenici Postaje prometne policije u Splitu su ga uhitili, a vozilo kojim je upravljao podvrgnuto je izvanrednom tehničkom pregledu, tijekom kojeg su na vozilu utvrđeni brojni nedostaci u vidu neispravnog uređaja za kočenje, osovine, kotača i pneumatika te uređaja za osvjetljavanje i svjetlosne signalizacije, ispušnog i usisnog sustava kao i oštećenja karoserije. Vozilo mu je privremeno oduzeto.

Vozač je pravomoćno kažnjen zbog takozvanog driftanja odlukom suda 2025. godine, a zbog proklizavanja kotačima odnosno čl. 52. tijekom 2025. godine i 2026. godine šest puta prekršajno kažnjen.

U žurnom je postupku priveden na sud, a policija je u optužnom prijedlogu sudu predložila da mu se odredi zadržavanje, izrekne ukupna kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna te da mu se trajno oduzme automobil. Sud ga je nakon saslušanja pustio na slobodu.