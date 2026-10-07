Bloom priredio Maji Šuput posebno iznenađenje, a razlog ju je dirnuo

Maja Šuput podijelila je s pratiteljima simpatičan obiteljski trenutak koji joj je priredio sin Bloom. Mališan je odlučio organizirati zajedničku filmsku večer, a posebno je iznenadio objašnjenjem zbog čega je sve pripremio.

Bloom se pobrinuo za detalje – pripremio je dekicu i jastuke, donio grickalice i piće te uredio prostor kako bi s mamom mogao uživati pred televizorom.

Pjevačica je snimku objavila na Instagramu i pratiteljima poručila da je pogledaju do samog kraja.

„Napravio je sve da imamo movie night, ali sve zbog zadnje rečenice“, napisala je Maja.

Upravo je na kraju snimke uslijedilo objašnjenje. Bloom je mami rekao da joj je iznenađenje pripremio kako bi joj zahvalio što se brine o njemu otkako je slomio ruku.

Prije nekoliko tjedana završio s gipsom

Bloom je ruku ozlijedio prije nešto manje od mjesec dana, a Maja je tada pratiteljima pokazala kako je izgledao njihov odlazak u zagrebačku Klaićevu bolnicu.

Unatoč ozljedi, dječak je bio dobro raspoložen, a kasnije je i sam objasnio kako je došlo do nezgode.

„Igrao sam ledenu babu i onda sam se zabio u zid pa sam se ovako... i sad nosim gips“, ispričao je Bloom, pokazujući zdravom rukom kako se sve dogodilo.

Maja je tada otkrila da je njezin sin ozljedu podnio vrlo hrabro, bez suza, te da će gips morati nositi tri tjedna. Nakon izlaska iz bolnice majka i sin otišli su zajedno na večeru.

Bloomove izvedbe redovito oduševljavaju pratitelje

Bloom je već dobro poznat Majinim pratiteljima jer pjevačica povremeno objavljuje njegove glazbene izvedbe. Posebnu pozornost privlači način na koji se uživi u pjesme, zbog čega se ispod snimki redovito nižu brojne reakcije.

Nedavno je Maja objavila video u kojem Bloom emotivno prati pjesmu „Meri“ Jakova Jozinovića.

„Današnja 'patnja' je za Oscara. Mislim da je vrijeme da ga upišem na glumu“, našalila se tada pjevačica.

Pratitelji su i taj put hvalili njegovu izražajnost i smisao za nastup, no posljednjom objavom Bloom je pažnju privukao sasvim drugačijom gestom – filmskom večeri kojom je mami želio zahvaliti za brigu nakon nezgode.