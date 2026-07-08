BLIŽI SE ULTRA Bašić najavio nikad veće izdanje: "Ovo je festival u rangu Olimpijskih igara u glazbi"

Do početka dvanaestog izdanja festivala Ultra Europe ostalo je još svega nekoliko dana, a Split se ponovno priprema postati svjetsko središte elektroničke glazbe. Od 10. do 12. srpnja 2026. godine Park mladeži ugostit će jedno od najvećih međunarodnih glazbenih događanja u Hrvatskoj, na koje se očekuje više od 150 tisuća posjetitelja iz više od 140 zemalja svijeta.

Uoči festivala, danas je u AC Hotelu by Marriott Split održana konferencija za medije na kojoj su predstavljene završne informacije, sigurnosni detalji, organizacijske novosti i najave vezane uz ovogodišnje izdanje Ultre Europe. Ultra Europe, kao drugo najveće događanje unutar obitelji Ultra Worldwide, koja ove godine bilježi najuspješnije izdanje u svojoj povijesti, ponovno potvrđuje status jednog od najvažnijih festivala elektroničke glazbe na svijetu i jednog od najznačajnijih međunarodnih događanja u Hrvatskoj.

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"Regionalne ulaznice su rasprodane, a ostalo ih je još vrlo malo"

U ime organizatora okupljenima su se obratili Joe Bašić, vlasnik tvrtke MPG Live, ekskluzivnog nositelja licence festivala Ultra Europe za Hrvatsku, te Alek El-Kazal, projektni direktor festivala Ultra Europe. Najavljene su završne novosti, ali i ekskluzivne informacije o drugoj fazi izvođača.

Alek El-Kazal istaknuo je kako je sve spremno za još jedno veliko izdanje festivala.

"Otvaramo po 12. put vrata Ultra Europe. Izvođači su poznati, riječ je o velikim imenima koja pune stadione. Neki su na putu, neki su već gotovo stigli, a više od 90 DJ-eva donijet će pravi show. Naša glavna pozornica već sjaji na Parku mladeži. Interes je velik i itekako se osjeća. Dio ulaznica već je potpuno rasprodan, regionalne ulaznice su rasprodane, a naš info point na Zapadnoj obali je otvoren. Ondje svi posjetitelji i gosti mogu dobiti potrebne informacije o festivalu, ali i kupiti ulaznice koje su još ostale u prodaji, a njih nije mnogo. Sve informacije mogu se pronaći i na stranicama festivala Ultra Europe", kazao je El-Kazal.

Naglasio je i važnost sigurnosnog aspekta festivala. "Prvi gosti su pristigli, finaliziraju se sve pripreme i Ultra Europe otvorit će svoja vrata prema već uobičajenom protokolu. Suradnja organizatora i Grada Splita je na visokoj razini. Festival mora proći u najboljem mogućem redu, kako za posjetitelje, tako i za Splićane i lokalno stanovništvo", dodao je.

"Nitko ne donosi takav marketinški efekt"

Na konferenciji se govorilo i o turističkom, gospodarskom i promotivnom značaju festivala za Split i cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju.

Damir Lukić naglasio je kako je velika čast biti službeni hotel partner festivala.

"Izuzetna nam je čast što smo službeni hotel partner Ultra Europe festivala. Ovo je najbolja potvrda da i mi kao hotel možemo biti kvalitetna podrška ovom projektu. Festival je od iznimne važnosti za turističku ponudu Splita. Rezervacije za Ultru kod nas kreću već od prethodnog izdanja Ultre. Nitko ne donosi toliki marketinški efekt i veselimo se novom izdanju festivala", kazao je Lukić. Kao dio festivalske priče predstavljena je i suradnja sa Zagrebačkom pivovarom, odnosno brendom Beck's, službenim pivom festivala.

Lara Nizić, Snr. Manager for Premium & Beyond Beer brands Zagrebačke pivovare, istaknula je kako se Beck's prirodno uklapa u atmosferu Ultre Europe. "Beck's se kao službeno pivo festivala savršeno uklapa u cijelu ovu priču. I ove godine uspjeli smo ponuditi limenku s dizajnom festivala. Dašak cijele ove energije donijeli smo i izvan festivala. Ove godine posebno bismo istaknuli kako smo osigurali privremeno tetoviranje na licu mjesta na festivalu, kako bi posjetitelji imali uspomenu na cijeli događaj", kazala je Nizić.

"Poštujte grad u koji dolazite"

Direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić poručila je kako Split s ponosom otvara vrata još jednog velikog festivala, ali je pritom naglasila i važnost odgovornog ponašanja posjetitelja.

"Dragi svi, s ponosom otvaramo vrata još jednog velikog festivala. Pozivamo sve na odgovornost. Ove godine dodatno naglašavamo da se mora poštovati grad u koji se dolazi. Poseban naglasak stavljamo na veliki angažman naših studenata. Sve ove godine angažiramo na stotine studenata, a brojni znanstveni radovi izašli su iz međunarodnog projekta koji njima daje dodatna znanja i iskustva. Oni su naši najbolji ambasadori", kazala je Vukšić.

Dodala je kako Split posjetiteljima nudi mnogo više od glazbenog spektakla. "Svima želim toplu dobrodošlicu. Grad Split je grad bogate baštine, a mladi ljudi svjesni su našeg bogatstva. Organizatorima želimo puno sreće", poručila je.

Direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović naglasila je kako Ultra Europe ima nemjerljivu promotivnu vrijednost za cijelu županiju. "Ovo je predivan događaj za Splitsko-dalmatinsku županiju. Velika je promotivna korist od ovakvog događaja jer nam dolaze ljudi iz više od 140 zemalja. Nemjerljivi su ovakvi događaji za Splitsko-dalmatinsku županiju. Ovdje se često dogodi ljubav na prvi pogled, koja s Ultrom počne, a kasnije se nastavi novim dolascima u našu županiju", kazala je Vladović. Posjetiteljima je uputila i pozivnicu za povratak. "Dođite, uživajte i vratite nam se opet. Ponesite najbolje uspomene jer smo bogati tradicijom i kulturom. Želim puno dobre glazbe i jedva čekam početak festivala", dodala je.

Grad Split stoji iza festivala

U ime Grada Splita okupljene je pozdravio Ivo Bilić, koji je naglasio kako Grad podržava organizaciju festivala te kako je za ovakvu manifestaciju ključna suradnja svih službi. "Čast mi je što vas ispred Grada Splita mogu pozdraviti. Grad Split stoji iza organizacije ovog festivala i podupire ovaj projekt. Želimo uspjeh cijelom festivalu. Organizacija ovako velike manifestacije traži sinergiju Grada Splita i svih službi, a svi moraju dati svoj doprinos kako bi sve prošlo dobro i sigurno", kazao je Bilić.

Istaknuo je kako su održani koordinacijski sastanci svih uključenih sudionika.

"Imali smo sastanak sa svim sudionicima i pokazana je prava sinergija. Ispred Grada Splita želim pozdraviti sve naše goste i zaželjeti im toplu dobrodošlicu. Važno je da brinemo jedni o drugima. Neka svi koji dođu uživaju u našem gradu i svemu što će im Split pružiti. Split je ipak najmanji među gradovima koji organiziraju Ultru i upravo zato smo jaki i prepoznatljivi", poručio je Bilić.

"Ultra Split diže na višu razinu"

Zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja također je poželio dobrodošlicu gostima i naglasio važnost festivala za međunarodnu promociju Splita i županije.

"Svim gostima želim dobrodošlicu. Nalazimo se u uzbudljivim vremenima. Naši najveći ambasadori u svijetu su sportaši i znanstvenici, ali u toj ekipi je i Ultra Europe, koja cijeli Split diže na višu razinu", kazao je Čogelja.

Posebno je istaknuo sigurnosne i organizacijske standarde koje festival postavlja. "Izazovi su veliki, ali marketing je na nemjerljivoj razini. Ultra donosi visoke standarde u vidu tehnologije, sigurnosti i svega ostalog. Postavili ste standarde koje i drugi festivali moraju koristiti, a Ultra je po pitanju sigurnosti podigla ljestvicu na najvišu razinu. Svima želim ugodne dane u Splitu", dodao je Čogelja.

Jedan od najvažnijih trenutaka konferencije bilo je obraćanje Joea Bašića, koji je istaknuo kako je od početka imao viziju da Ultra Europe u Splitu može dosegnuti još višu razinu. "Veliko mi je zadovoljstvo što se danas možemo okupiti. Uvijek sam imao viziju da ovaj festival može dosegnuti još veću razinu. Želimo dokazati da ovo može biti i veće i bolje, a to se ne može bez dobre suradnje na svim razinama. Ovo je velika odgovornost jer su rizici veliki, ali ovogodišnje izdanje bit će veće nego ikad. Ultra će i dalje rasti iz godine u godinu", kazao je Bašić.

Naglasio je kako je riječ o projektu koji ima snažan utjecaj na Split. "Ovaj projekt je jedinstven. Ovakvi projekti ne postoje samo zato da bismo mi nešto organizirali, nego zato što donose veliku vrijednost. Nedostatak ovakvog projekta imao bi negativne posljedice za Grad Split. U ovaj projekt godišnje ulažemo oko 10 milijuna eura i to nije malo", istaknuo je Bašić.

Prema riječima organizatora, ovogodišnji line-up jedan je od najjačih do sada, a potražnja za ulaznicama nikada nije bila veća. "Ove godine organizirali smo se tako da imamo što jači i veći line-up. Riječ je o izvođačima koji pune arene, imaju nove albume, svjetske hitove i pune stadione i dvorane. Sve su to stvari koje odrađujemo svake godine i koje se od nas očekuju, ali to nisu male stvari. Zato bih volio da se ovo prepozna jer je ovo festival u rangu Olimpijskih igara u glazbi", poručio je Bašić.

Osvrnuo se i na budućnost festivala te smještajne kapacitete u Splitu. "Budućnost ovog festivala snažno će utjecati na smještajne kapacitete u Splitu. Naši gosti traže kvalitetnije i atraktivnije smještajne kapacitete. U svakom slučaju, Grad Split se razvija u dobrom smjeru u kontekstu ovog festivala", kazao je.

Sigurnost kao prioritet

Organizatori posebno naglašavaju da je sigurnost posjetitelja i lokalnog stanovništva jedan od ključnih prioriteta.

"Uložili smo velika sredstva u sigurnost svakog posjetitelja koji dolazi na Ultra Europe u Split. Do sada smo imali minimalan broj incidenata, a prošle godine nismo imali nijedan incident koji je tako definiran. Ovo mora biti sigurno mjesto za zabavu i uživanje. Jako se veselim ovogodišnjem izdanju, potražnja za ulaznicama nikada nije bila veća. Želim svakome dobrodošlicu na Ultra Europe", zaključio je Bašić.

Ultra Europe 2026. održat će se od petka do nedjelje, od 10. do 12. srpnja, na Parku mladeži. Festival će okupiti više od 90 DJ-eva i više od 150 tisuća posjetitelja, a organizatori najavljuju dosad najveće izdanje splitskog glazbenog spektakla.