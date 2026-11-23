Putovanje s djecom ima svoja pravila, a jedno od najvažnijih jest pronaći mjesto na kojem će i najmlađi imati dovoljno razloga za veselje. Bled je za to vrlo zahvalan izbor. Dok će odrasli uživati u šetnji uz jezero, pogledu na otočić i ručku na terasi s pogledom na Alpe, djeca će se radovati vožnji turističkim vlakićem, obilasku dvorca, sladoledu u Kavarni Park i, naravno, kupanju. Upravo zato Rikli Balance Hotel može biti dobra adresa za obiteljski vikend. U ovom hotelu naglasak je stavljen na uređenje interijera, u kojem se toplina prirodnih materijala spaja s praktičnim rješenjima. Drveni detalji i motivi nadahnuti gorenjskim krajolikom stvaraju ugodnu atmosferu, a posebno su zanimljivi komadi namještaja koji se prilagođavaju potrebama gostiju. Modularni i višenamjenski komadi nisu tu samo zbog izgleda: sofe se mogu pretvoriti u ležajeve, a pojedini elementi za sjedenje prilagođeni su i odmoru najmlađih. To je detalj koji roditelji brzo prepoznaju kao praktičnu prednost – prostor ostaje elegantan i ugodan, a istodobno se lako prilagođava obiteljskom boravku.

Unutarnji tobogan zbog kojeg će djeca požuriti na bazen

U sklopu hotela nalazi se Wellness Živa, s ukupno šest bazena, među kojima su dječji termalni bazen i unutarnji tobogan. Upravo je to sadržaj koji može spasiti obiteljski vikend i kada vrijeme nije pogodno za duge šetnje. Djeca će vjerojatno najprije primijetiti tobogan, dok će roditeljima odgovarati mogućnost opuštanja u termalnoj vodi i masažnom bazenu. Dok su najmlađi zaokupljeni vodom, odrasli mogu iskoristiti i druge sadržaje Wellnessa Živa. Tu su masaže, kupke i tretmani, kao i svijet sauna sa šest različitih sauna.

Labud Zaki nije samo hotelska maskota – ima i svoju bonus karticu

Jedan od simpatičnijih detalja obiteljske ponude na Bledu je labud Zaki. Za djecu do 12 godina koja borave u Sava Hotelima Bled pripremljena je Zakijeva bonus kartica s pogodnostima koje obiteljski obilazak čine još zanimljivijim. Tako hotelska maskota postaje mali vodič kroz Bled, a ne ostaje samo lik s dječjih ilustracija.

Među pogodnostima su besplatna kuglica sladoleda u Kavarni Park, vožnja turističkim vlakićem oko jezera i jedan besplatan ulaz na Blejski dvorac. U toplijem dijelu godine djeca starija od pet godina mogu iskoristiti i besplatnu vožnju ljetnom sanjkaškom stazom na Straži. Za zajedničku zabavu tu je i posebna cijena bowlinga u Bowling centru Lesce. Pogodnosti se koriste u pratnji odrasle osobe, a kartica vrijedi tijekom boravka.

Turistički vlakić, dvorac i sladoled: Bled iz dječje perspektive

Vožnja turističkim vlakićem oko jezera jedan je od najjednostavnijih načina da se upozna Bled, posebno ako putujete s djecom koja nisu raspoložena za dugu šetnju. Putem se otvaraju pogledi na jezero, otočić i dvorac, a vožnja sama po sebi postaje dio izleta. Nakon toga može se nastaviti prema Blejskom dvorcu, smještenom na stijeni iznad jezera.

Dvorac je zanimljiv i najmlađima, osobito ako ih se tijekom obilaska potakne da zamisle kako se ondje nekada živjelo, kako su izgledale utvrde i tko je sve boravio iza njegovih zidina. Pogled s dvorca jedan je od najljepših na Bled, pa će i odrasli imati dobar razlog za zadržavanje. A kada razgledavanje završi, slijedi nagrada koju djeca obično ne zaboravljaju-domaći sladoled u Kavarni Park.

Kremšnita je razlog dolaska, ali u Kavarni Park vrijedi ostati i na ručku

Kavarna Park već je desetljećima nezaobilazna adresa za sve koji dolaze na Bled zbog originalne blejske kremne rezine/ Bledske originalne kremšnite. Ondje je njezina priča počela 1953. godine, kada ju je osmislio slastičarski majstor Ištvan Lukačević. Prepoznatljiva je po dimenzijama od sedam puta sedam puta sedam centimetara i četiri sloja: lisnatom tijestu, kremi od vanilije, šlagu i još jednom sloju lisnatog tijesta posutom šećerom u prahu. Priprema se svakodnevno od svježih sastojaka, a mali test njezine teksture događa se već na tanjuru- originalna kremna rezina trebala bi se lagano zatresti.

No Kavar­na Park nije samo mjesto za desert. Ako ste s djecom na Bledu, može biti i vrlo praktična adresa za ručak. Na jelovniku su gurmanski burgeri, tjestenine, salate, mesna i riblja jela, kao i izbor lokalnih sireva i suhomesnatih proizvoda. Ponuda uključuje i vegetarijanska, veganska, bezglutenska i bezlaktozna jela te opcije za različite prehrambene navike. Tako svatko može pronaći nešto po svom ukusu, od dječjeg favorita do laganog obroka za odrasle.

Što se jede u Rikli Balance Hotelu? Izbor za različite ukuse za obiteljskim stolom

Kada se putuje s djecom, važan dio planiranja često je i pitanje hrane. Netko voli klasičan doručak, netko bira voće i žitarice, a netko za večeru radije jede povrće, ribu ili vegetarijansko jelo. U Rikli Balance Hotelu obroci se poslužuju u obliku bifea, što gostima omogućuje da sami kombiniraju ono što im odgovara.

Hotelska se kuhinja oslanja na svježe i sezonske namirnice, a u ponudi su lokalno povrće i mliječni proizvodi, pastrva iz lokalnog uzgoja, domaći džemovi i sladoled. Posebna je zanimljivost poveznica s Arnoldom Riklikijem, po kojem hotel nosi ime. Švicarski iscjelitelj zagovarao je jednostavnu, pretežno bezmesnu prehranu, a njegov se pristup i danas prepoznaje u dijelu hotelske gastronomske ponude. Na doručku i večeri mogu se pronaći jela nadahnuta upravo tom filozofijom.

Takav izbor dobro funkcionira u obiteljskom društvu jer ne moraju svi jesti isto. Djeca mogu odabrati ono što vole, dok odrasli mogu složiti obrok prema vlastitim navikama- od klasičnih jela do lakših, povrtnih i vegetarijanskih kombinacija. Ako netko ima posebne prehrambene potrebe ili alergije, najbolje ih je unaprijed najaviti hotelu i provjeriti mogućnosti prilagodbe.

Tri dana na Bledu s rasporedom koji odgovara i malima i velikima

Za obiteljski boravak od dva ili tri dana ne treba pretrpati raspored. Jedan dan može biti posvećen jezeru, vožnji vlakićem i posjetu dvorcu, a drugi kupanju i vremenu provedenom u hotelu. Rikli Balance Hotel pritom nudi praktičnu bazu za obiteljski boravak: djeca imaju bazen, tobogan i Zakijevu karticu s pogodnostima, a odrasli wellness i mogućnost da dio dana provedu bez dodatne organizacije. Posebno je zgodno što se na Bledu ne mora birati između aktivnog odmora i vremena za opuštanje- možete ga kombinirati stvarajući doživljaj vikenda koji će baš svima ostati u sjećanju!