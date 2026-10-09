Blaženko Boban susreo papu Lava XIV. u Vatikanu: Darovao mu simbol Sinjske alke i medalju svetog Jeronima

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban susreo se u Vatikanu s papom Lavom XIV., kojemu je predstavio bogatu povijest i tradiciju Dalmacije, a posebno Sinjsku alku. Svetom Ocu darovao je medalju svetog Jeronima Dalmatinca te simbol Alke s monografijom, a od njega je zatražio blagoslov za 130 hodočasnika i cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju.

O susretu sa Svetim Ocem župan Blaženko Boban izvijestio je na svojem Facebook profilu, istaknuvši da je riječ o jednom od najposebnijih trenutaka koje će trajno pamtiti.

U Vatikan je, kako je naveo, stiglo 130 hodočasnika, među kojima su bili alkari, alkarski momci i članovi Viteškog alkarskog društva iz Sinja.

„Susret sa Svetim Ocem Lavom XIV. bio je za mene izniman trenutak i jedan od onih događaja koji ostaju trajno u sjećanju. Pred Svetim Ocem imao sam posebnu čast predstavljati cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju, ali i Viteško alkarsko društvo iz Sinja, kao dio hodočašća koje je u Vatikan dovelo 130 naših ljudi”, poručio je Boban.

Papi predstavio Sinjsku alku i bogatu dalmatinsku baštinu

Tijekom kratkog razgovora s papom Lavom XIV. Boban je predstavio Splitsko-dalmatinsku županiju, njezinu povijest, tradiciju i kulturnu baštinu.

Poseban naglasak stavio je na Sinjsku alku, vitešku igru koja je upisana na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

Svetom Ocu uručio je i prigodne darove koji simboliziraju povezanost Dalmacije, Hrvatske i Svete Stolice.

„U znak poštovanja i trajne povezanosti naše županije, Dalmacije i Hrvatske sa Svetom Stolicom, imao sam čast Svetom Ocu darovati medalju svetoga Jeronima Dalmatinca, zaštitnika Splitsko-dalmatinske županije, kao i simbol Sinjske alke s pripadajućom monografijom koja prikazuje tristogodišnju povijest igranja Alke”, napisao je župan.

„Posebno me dirnulo koliko je Papa upoznat sa svetim Jeronimom”

Boban je otkrio i koji ga je trenutak susreta posebno iznenadio.

Naime, papa Lav XIV. tijekom razgovora pokazao je poznavanje svetog Jeronima i njegove povezanosti s Dalmacijom.

„Posebno me iznenadilo i iskreno dirnulo što je Sveti Otac tijekom našeg kratkog razgovora pokazao koliko je upoznat sa svetim Jeronimom i činjenicom da je on zaštitnik naše županije, ali i cijele Dalmacije. Taj trenutak mi je ostao posebno urezan u sjećanje”, istaknuo je Boban.

Na kraju susreta zamolio je Papu za blagoslov svih 130 hodočasnika koji su doputovali u Vatikan, ali i svih stanovnika Splitsko-dalmatinske županije.

„Njegov blagoslov za sve nas ima posebnu vrijednost i vjerujem da ćemo ga dugo nositi u svojim srcima”, poručio je.

Alkari u tradicionalnim odorama pred Svetim Ocem

Susret je imao posebno značenje za članove Viteškog alkarskog društva, koji su u Vatikan donijeli dio sinjske i cetinske tradicije.

„Ovo je bio velik dan za sve nas, a posebno za alkare, alkarske momke i članove Viteškog alkarskog društva. Biti pred Svetim Ocem u tradicionalnim alkarskim odorama, predstavljati Sinj i Cetinsku krajinu te našu županiju, za sve nas je trenutak koji ćemo sigurno pamtiti cijeloga života”, napisao je Boban.

Na kraju objave istaknuo je ponos zbog prilike da se u Vatikanu predstave dalmatinska baština, vjera i tradicija.

„Ponosan sam što smo u Vatikan ponijeli dio naše Dalmacije i Splitsko-dalmatinske županije – našu vjeru, tradiciju, povijest, Sinjsku alku i svjedočanstvo povezanosti našega naroda sa Svetom Stolicom”, zaključio je župan Blaženko Boban.