Uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban odao je počast svima koji su izgubili živote u Domovinskom ratu. Prije polaska u Vukovar zapalio je svijeću na početku Vukovarske ulice u Splitu.

Svoj čin podijelio je s javnošću putem Facebooka, uz kratku, ali emotivnu poruku posvećenu onima koji se nikada nisu vratili svojim obiteljima.

- Prije polaska u Vukovar, na početku Vukovarske ulice u Splitu zapalio sam svijeću za sve koji se nisu vratili svojim obiteljima - napisao je Boban.

"S ljubavlju i zahvalnošću čuvamo uspomenu na njih"

Župan je svoju objavu zaključio riječima:

"S ljubavlju i zahvalnošću čuvamo uspomenu na njih."

Uoči 18. studenoga, kada se Hrvatska prisjeća žrtava Vukovara, Škabrnje i svih stradalih u Domovinskom ratu, paljenje svijeća jedan je od načina odavanja počasti poginulima i nestalima.

Boban je tako prije odlaska u Vukovar simboličnom gestom u Splitu iskazao zahvalnost onima koji su položili živote za Hrvatsku.