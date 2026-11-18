U Vukovaru je obilježena 35. obljetnica stradanja grada, a među brojnim sudionicima Kolone sjećanja bio je i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

Boban je na Facebooku istaknuo kako je zajedno sa županijskim izaslanstvom, braniteljima i obiteljima žrtava sudjelovao u odavanju počasti svima koji su izgubili živote tijekom obrane Vukovara i Domovinskog rata.

„U tišini, zajedništvu i molitvi odali smo počast svim žrtvama Vukovara i Domovinskog rata”, napisao je.

„Naše misli su uz obitelji koje još čekaju istinu”

Župan je posebno zahvalio hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u obrani zemlje, istaknuvši žrtvu onih koji se iz rata nisu vratili.

Podsjetio je i na obitelji nestalih osoba koje ni nakon više od tri desetljeća ne znaju sudbinu svojih najmilijih.

„Naše misli i molitve posebno su uz obitelji koje još uvijek čekaju istinu o sudbini svojih najmilijih”, poručio je Boban.

„Naša djeca i unuci moraju znati što se dogodilo u Vukovaru”

U svojoj objavi naglasio je kako sjećanje na Domovinski rat ne smije ostati samo dio godišnjih komemoracija, već se istina o tim događajima mora prenositi mlađim generacijama.

„Naša je dužnost čuvati istinu o Domovinskom ratu i prenositi je budućim generacijama. Naša djeca i unuci moraju znati što se dogodilo u Vukovaru, pamtiti žrtvu njegovih branitelja i razumjeti koliko je sloboda u kojoj danas živimo skupo plaćena”, istaknuo je.

Boban je svoju poruku zaključio podsjetnikom na simboliku Vukovara u hrvatskoj povijesti.

„Vukovar nije samo grad heroj. Vukovar je simbol hrvatske hrabrosti, zajedništva i nepokolebljive ljubavi prema Domovini.”

„Vukovare, tvoju žrtvu nikada nećemo zaboraviti”, poručio je splitsko-dalmatinski župan.