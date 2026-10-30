Blažene oči koje su ga gledale

Na današnji dan prije 66 godina rodio se Diego Armando Maradona, ipak najveći nogometaš kojeg smo gledali.

Dok su već otišle ili odlaze generacije koje su živjele s velikim Peléom i dok nam stariji još pričaju o Johanu Cruijffu i Franzu Beckenbaueru, a novije generacije o Lionelu Messiju, mi nekako najviše pamtimo Maradonu.

"Mali zeleni" koji je očarao nogometni svijet

A fascinirao nas je na onim Svjetskim prvenstvima, najprije 1982. u Španjolskoj, kada se pojavio kao "mali zeleni", kako ga je prozvao još 1981. veliki zagrebački novinar, pokojni Zvonimir Magdić Amigo, kada ga je vidio u Beču na utakmici Austrija – Argentina. Pa u Meksiku 1986., kada je sa svojom Argentinom osvojio titulu svjetskog prvaka, kad je predriblao sve Engleze i vratara Shiltona, što je proglašeno golom stoljeća.

Zabio je prethodno gol i "Božjom rukom", kako je sam poslije govorio. Bio je blizu toj tituli i na Svjetskom prvenstvu u Italiji 1990. Sve je bilo podređeno Maradoni na Apeninima tog ljeta 1990. – navijači, mediji, sponzori... "Mali zeleni", kako smo već rekli da ga je prozvao stari dobri Amigo, ljubitelj južnoameričkog nogometa i veliki poklonik našeg Bernarda Vukasa. Za Amiga je gol ponekad bio prekid igre ako bi zbog pogotka ranije završila neka prelijepa akcija. Svi su na tom Mundijalu "na čizmi" trčali za desetkom "gaučosa".

Napulj, Diegomanija i početak velikog pada

Bio je tada Maradona ogromna zvijezda Napolija, kojem je pod Vezuv donio prvu titulu prvaka Italije, a kasnije i Kup UEFA. A malo su se i prešli organizatori Svjetskog prvenstva 1990. jer nisu predvidjeli da će se polufinalna utakmica igrati baš u Napulju, na stadionu koji danas nosi Maradonino ime. Tamo je tada vladala Diegomanija, koja ništa manje ne vlada ni danas, sudeći po fotografijama koje vidimo i suvenirima koji nam odatle pristižu.

Maradona je izjavljivao kako će Napulj zbog njega navijati za Argentince te kako bogati talijanski sjever ionako siromašne Napolitance ne smatra Talijanima. Tu se Diego malo prešao. Nekada siromašni argentinski dječak dirnuo je u talijansku politiku, krenuo na teren kojem nije bio vičan, koji nije razumio. Digli su se onda talijanski mediji i politika na zadnje noge, sve se okrenulo protiv Diega. Našao se na meti talijanskih poreznika, već se počelo ispitivati o nedozvoljenim supstancama koje je navodno koristio te o kontaktima s napuljskom mafijom.

Nakon utakmice s Barijem u ožujku 1991. i službeno je bio pozitivan na kokain, a tajno snimljeni razgovori otkrili su još puno toga. Dobio je petnaestomjesečnu suspenziju. Osramoćen je u tajnosti napustio Italiju.

O svemu tome posebno govori dokumentarni film "Diego Maradona" britanskog oskarovca Asifa Kapadije, koji smo koju godinu kasnije gledali na ZagrebDoxu.

Posljednji veliki pokušaj i suze u Americi

Onda je ipak nastupio za svoju Argentinu na Svjetskom prvenstvu 1994. u SAD-u. Čekali smo ponoć u stobrečkim kafićima da gledamo Maradonu. I išlo ga je, predvodio je svoju Argentinu i stvarno je izgledalo da može, mada je već zašao u 35. godinu, do još jedne svjetske titule.

A onda je opet, nakon pobjede nad Nigerijom od 2:1, pao na dopinškom testu. Bio je pozitivan na efedrin, tvar koja ubrzava rad srca i širi dišne putove. To je bilo previše za FIFA-u i kraj za "malog zelenog". Plakao je, govorio da je nedozvoljenu tvar uzeo nenamjerno, da nije znao što se nalazi u energetskom piću koje je kupio u SAD-u.

Vratio se kući, a pokopane su i nade Argentine na toj američkoj svjetskoj smotri. A bio je veliki igrač, najveći kojeg je naša generacija gledala.

Maradona, Ivković i posljednji Farukov penal

Reprezentacija bivše države susrela se s Maradoninom Argentinom u Firenci, u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 1990. U jednoj utakmici bez golova, ali odličnoj, izvodili su se jedanaesterci. Tomislav Ivković obranio je penal Maradoni. Na kraju su Argentinci otišli u polufinale nakon promašaja Hadžibegića, o čemu je snimljen i dokumentarac "Posljednji Farukov penal". Kasnije se Diego skrasio u Sevilli, gdje je igrao s našim Davorom Šukerom. Upravo je sa Šukerom otišao na grob Dražena Petrovića kada nam je Argentina, u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo 1994., stigla u Zagreb odigrati s Vatrenima pripremnu utakmicu. Mi smo tada, u jeku Domovinskog rata, stvarali reprezentaciju i tek su nas čekale naše velike vatrene godine.

Susret s legendom u zagrebačkoj Areni

Jednom sam vidio Maradonu. Bilo je to u zagrebačkoj Areni 2016., na Davis Cup meču, kada je Argentina osvojila svoj prvi teniski naslov u Davis Cupu. Skakao je u loži, pjevao, navijao... Sjedio sam negdje ispod i pokušavao ga fotografirati, dok mi je prijatelj govorio: "Voli on puno svoju Argentinu."

Bio sam te večeri ljubomoran na neke poznate splitske face s Tenisa i Cankareve, koji su mu mogli sjediti blizu.

Živiš u sjećanjima, legendo!

Tako se, eto, danas sjećamo Diega Armanda Maradone, čarobnjaka nogometa. Pamte ga njegova Boca Juniors, Barcelona i Sevilla, a posebno Napulj, iz kojeg se ne možete vratiti bez fotografije kraj jednog od njegovih brojnih murala i bez suvenira s njegovim likom, dok se poklonici njegova prvog kluba, Argentinos Juniorsa, diče time što su ga imali u njegovoj prvoj i najnevinijoj fazi.

Živiš u sjećanjima, legendo, i blažene oči koje su te gledale.