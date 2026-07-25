Blatine-Škrape spremaju pravu dalmatinsku feštu: Stižu riba s gradela, vino i glazba uživo

Gradski kotar Blatine-Škrape poziva stanovnike kotara, Splićane i njihove goste na Ribarsku večer, koja će se održati u utorak, 28. srpnja, s početkom u 20 sati. Kvartovska fešta održat će se u parkiću kod bivše Tropicane, na adresi Poljička cesta 21.

Riba, vino i klapska pisma

Posjetitelje očekuje prava dalmatinska atmosfera uz svježe pečenu ribu, vino, osvježenje i glazbu uživo. Organizatori najavljuju večer ispunjenu druženjem, dobrom spizom i klapskom pismom. "Pozivamo sve stanovnike našeg kotara, Splićane i njihove goste da nam se pridruže u kvartovskoj fešti", poručili su iz Gradskog kotara Blatine-Škrape.

Dalmatinska tradicija usred gradskih ulica

Cilj Ribarske večeri je okupiti susjede i njihove goste te u srcu kvarta oživjeti prepoznatljivu dalmatinsku tradiciju zajedničkog druženja uz ribu, vino i pjesmu. "Provedimo zajedno ugodnu ljetnu večer i pokažimo da i gradske ulice mogu disati pravom dalmatinskom tradicijom", zaključili su organizatori.