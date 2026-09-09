Političke tenzije oko kotarskih izbora na Blatinama-Škrapama ne jenjavaju. Nakon višednevnih prijepora oko zajedničke liste Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta, sada se oglasio i HDZ Blatine-Škrape, i to izravnom porukom predsjednici Centra Marijani Puljak.

Podsjetimo, zajednička lista lijevo-liberalne koalicije ostala je izvan izborne utrke nakon što je jedna od kandidatkinja povukla kandidaturu svega šest minuta prije isteka roka. Koalicija je pokušala predati zamjensku kandidatkinju, no izborno povjerenstvo listu nije prihvatilo.

Goran Šarotić i Marijana Puljak potom su javno prozvali HDZ, a Puljak je događaj nazvala „udarom na demokraciju“ te ustvrdila da „nema nikakve sumnje čija je ovo operacija“. Između ostalog, optužila je i Davora Matijevića da je događaje „izrežirao u suradnji s HDZ-om“.

Koalicija je uložila žalbe, no Splitsko-dalmatinska županija ih je odbila, pa lista definitivno ostaje izvan izbora na Blatinama-Škrapama. Iz koalicije su nakon toga poručili da će odluke institucija poštovati, ali da odbacuju „logiku sustava kojem je proceduralna prepreka važnija od demokracije“.

„Marijana, Blatine-Škrape nisu vaš kotar“

Sada je uslijedio odgovor s druge strane.

Na Facebook stranici Blatine-Škrape HDZ objavljena je poruka naslovljena:

„Marijana, hvala na brizi – ali Blatine-Škrape nisu vaš politički poligon!“

Iz HDZ-a navode da, nakon što je zajednička lista ostala izvan izbora, ponovno slušaju tvrdnje prema kojima su „za sve krivi drugi“.

– Umjesto traženja krivaca, možda bi bilo poštenije zapitati se kako je došlo do toga da vlastitu listu nisu uspjeli održati pravovaljanom – poručuju.

Potom su se izravno obratili Marijani Puljak.

– A onda se opet u sve miješa sveznajuća Marijana Puljak. Marijana, Blatine-Škrape nisu vaš kotar. Ne trebate nam objašnjavati tko bi trebao predstavljati ljude koji ovdje žive – navode.

Dodaju kako oni „ovdje žive, poznaju svoje susjede i svakodnevno slušaju njihove probleme i potrebe“.

– Ne koristite naš kotar kao još jedan teren za gradske političke obračune – stoji u objavi.

„Pravila postoje upravo zato da bi izbori imali jasna pravila“

Iz HDZ-a Blatine-Škrape odbacuju i političku interpretaciju odluke o izbacivanju liste.

– Pravila i institucije postoje upravo zato da bi izbori imali jasna pravila. Možemo se s njihovim odlukama slagati ili ne slagati, ali ih ne možemo svaki put proglašavati političkom zavjerom kada nam rezultat nije po volji – poručili su.

Objavu završavaju još jednom izravnom porukom predsjednici Centra:

– Blatine-Škrape zaslužuju poštovanje, a ne političko tutorstvo. Marijana, hvala na brizi – ali dopustite nama koji ovdje živimo da brinemo o svom kotaru.

Time je politička prepirka oko jednih, inače lokalnih kotarskih izbora, dobila novi nastavak, a sudeći prema sve žešćoj razmjeni poruka između dvaju političkih blokova – teško da će ovo biti i posljednji.