BLATINE ČEKA VELIKA PROMJENA Na mjestu stare toplane niče garaža sa 619 mjesta, a na krovu se sprema nešto posebno

Split parking započeo je ciklus predstavljanja projekata novih javnih garaža po gradskim kotarevima kako bi se građani na vrijeme upoznali s planovima, ali i imali priliku iznijeti svoja mišljenja, prijedloge i potrebe.

Prvo predstavljanje održano je u Gradskom kotaru Blatine-Škrape, gdje je građanima predstavljen projekt nove javne garaže Blatine sa 619 parkirnih mjesta.

Nova garaža planirana je na prostoru nekadašnje toplane, neposredno uz Osnovnu školu Blatine. Uz nova parkirna mjesta, projekt predviđa i uređenje najviše etaže garaže, koja će biti namijenjena javnim sportskim sadržajima i zelenim površinama, čime će stanovnici ovog dijela grada dobiti i dodatni prostor za rekreaciju i druženje.

Projekt su predstavili gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, direktor Split parkinga Tomislav Prljević, voditelj projekta Hrvoje Drmić te projektantski tim tvrtke Abram & Meter Projekt d.o.o.

Građani su imali priliku iz prve ruke saznati kako bi nova garaža trebala izgledati, postaviti pitanja te iznijeti svoje prijedloge i sugestije.

Kako je najavio gradonačelnik Tomislav Šuta, u Splitu je u tijeku veliki investicijski ciklus kojim se kroz projektiranje, izgradnju i dogradnju garaža planira osigurati oko 6.000 novih parkirnih mjesta.

„Nedostatak parkirališnih mjesta svakodnevni je izazov u brojnim splitskim kvartovima. Upravo zato važno nam je da o novim projektima razgovaramo s ljudima koji u tim kvartovima žive, čujemo njihove prijedloge i odgovorimo na njihova pitanja. Cilj ovih predstavljanja nije samo upoznati građane s planiranim rješenjima, nego ih i uključiti u razgovor o projektima koji će utjecati na svakodnevni život njihovih kvartova“, poručili su iz Split parkinga.

Podsjetimo, Split parking već je sanirao postojeću garažu u Šimićevoj ulici na području ovog gradskog kotara, čime je produžen njezin vijek trajanja i osigurani bolji uvjeti za svakodnevno korištenje.

Iz Split parkinga zahvalili su svim građanima koji su sudjelovali na prvom predstavljanju na iskazanom interesu, pitanjima i konstruktivnoj raspravi.

„Blatine su nastavak velikog investicijskog ciklusa u parkirališnu infrastrukturu koji se događa u Splitu u proteklim godinama. Nastavljamo predstavljati projekte novih garaža i u drugim splitskim kvartovima, a tijekom pripreme i realizacije projekata nastavit ćemo otvoreno komunicirati s građanima, pravodobno ih informirati o svim važnim koracima i uključivati u razgovore o projektima koji se tiču njihovih kvartova“, zaključili su iz Split parkinga.