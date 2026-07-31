Blanka Vlašić nasmijala pratitelje: Jednim videom pokazala što ju je naučilo majčinstvo

Nekadašnja hrvatska atletska zvijezda Blanka Vlašić danas je u ulozi majke, a trenutke iz svakodnevice sa sinom često dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Posljednjom objavom ponovno je izazvala osmijehe brojnih roditelja.

Na Instagramu je objavila kratak video kojim je na duhovit način odgovorila na pitanje: "Što te majčinstvo naučilo?"

U videu Blanka mirno sjedi na kauču i uživa u čokoladici, no idila kratko traje. U trenutku kada se izvan kadra začuje dječji glas koji doziva: "Mama!", bivša atletičarka u nekoliko sekundi pojede ostatak čokolade, omot sakrije u majicu i napravi potpuno nevino lice.

Uz video je kratko napisala: "Samo najvažnije vještine."

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Blanka Vlašić, OLY (@blankavlasic_official)

Objava je brzo prikupila brojne reakcije i komentare roditelja koji su se prepoznali u ovoj situaciji. Među njima se istaknuo komentar Ive Kraljević: "Pojest i ambalažu ako treba."

Blanka je sina Monda dobila u studenom 2022. godine s bivšim suprugom Rubenom Van Guchtom. Od tada na društvenim mrežama povremeno dijeli simpatične trenutke iz roditeljskog života, a upravo takve objave redovito nailaze na velik interes njezinih pratitelja.