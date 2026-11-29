Paljenjem prve adventske svijeće započelo je razdoblje blagdanskog uređenja domova, no iz Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) upozoravaju da upravo u ovo doba godine raste opasnost od izbijanja požara. Neoprezno rukovanje svijećama, nepravilno postavljanje božićnih ukrasa i neispravne električne instalacije među najčešćim su uzrocima takvih nesreća.

Kako bi građani predstojeće blagdane proveli sigurno i bezbrižno, vatrogasci su objavili niz preporuka kojima se može spriječiti izbijanje požara u kućanstvima.

Poseban oprez s adventskim vijencima

Zapaljene svijeće nikada ne treba ostavljati bez nadzora, čak ni prilikom kratkotrajnog izlaska iz prostorije. Prije odlaska na spavanje ili izlaska iz kuće potrebno ih je obavezno ugasiti.

Vatrogasci preporučuju korištenje nezapaljivih podloga od stakla, keramike ili metala, a svijeće trebaju biti stabilno postavljene i dovoljno udaljene od zavjesa, namještaja, papira, suhih grančica i ostalih zapaljivih ukrasa.

Božićno drvce potrebno je smjestiti podalje od radijatora, kamina i drugih izvora topline. Posebno je opasno korištenje prskalica i voštanih svijeća na granama drvca, zbog čega iz HVZ-a preporučuju korištenje LED lampica.

Prije postavljanja svjetlećih ukrasa potrebno je provjeriti njihovu ispravnost, a oštećene lampice ne treba koristiti. Važno je obratiti pozornost i na deklaraciju proizvoda, odnosno jesu li lampice namijenjene unutarnjoj ili vanjskoj uporabi.

Spajanje prevelikog broja električnih ukrasa i produžnih kabela na jednu utičnicu može dovesti do pregrijavanja i kratkog spoja. Produžne kabele ne treba prekrivati tepisima ili drugim tkaninama, a električne ukrase potrebno je isključiti prije spavanja ili duljeg izbivanja iz prostorije.

Opasnost vreba i u kuhinji

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice podsjećaju građane da tijekom pripreme blagdanskih obroka hranu koja se kuha ili peče ne ostavljaju bez nadzora.

Apeliraju i na izbjegavanje pirotehničkih sredstava, redovitu brigu o pećima za grijanje i dimovodnim kanalima te pravilno odlaganje ohlađenog pepela u za to predviđene metalne posude.

U slučaju požara potrebno je ostati pribran, upozoriti ostale ukućane i pozvati vatrogasce na broj 193 ili jedinstveni broj za hitne službe 112, uz navođenje točne adrese.

Manji požar može se pokušati ugasiti vatrogasnim aparatom, ali samo ako je to moguće učiniti bez ugrožavanja vlastite sigurnosti. Ako se požar ne može sigurno ugasiti, potrebno je odmah napustiti objekt.

Prilikom izlaska treba zatvoriti vrata za sobom kako bi se usporilo širenje vatre i dima. U prostor zahvaćen požarom nikada se ne smije vraćati.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice pozvali su građane na odgovorno ponašanje kako bi blagdansko razdoblje proteklo bez nesreća.