Ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu stigao je veliki božićni bor, jedan od prepoznatljivih simbola nadolazećih blagdana. Unatoč kišnom vremenu, radnici su danas prionuli poslu kako bi ga postavili na plato ispred kazališta.

Blagdanska atmosfera polako se širi Splitom! Ispred Hrvatskog narodnog kazališta danas je stigao veliki božićni bor, a njegovo postavljanje privuklo je pozornost prolaznika.

Kako se može vidjeti na fotografijama, radnici su uz pomoć kamiona i dizalice radili na postavljanju bora, dok je kiša natapala gradske ulice.

Veliko zeleno stablo smješteno je ispred prepoznatljive žute zgrade splitskog kazališta, gdje će tijekom blagdanskog razdoblja pridonijeti adventskom ugođaju.

Iako bor još nije ukrašen, njegov dolazak najavljuje približavanje najveselijeg dijela godine. Splićani će uskoro ponovno moći uživati u blagdanskom ozračju u samom središtu grada.

Kako izgleda postavljanje bora ispred HNK-a, pogledajte na našim fotografijama.