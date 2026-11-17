Blagdansko ozračje polako preuzima splitske ulice i trgove. Pripreme za ovogodišnji Advent u punom su jeku, a Pjaca i Riva već su dobile svoje božićne jelke koje će uskoro zasjati u punom sjaju.

Nakon što su na Prokurativama postavljene adventske kućice i pozornica, radovi na blagdanskom uređenju grada nastavljeni su na još dvije omiljene splitske lokacije.

Vijest o postavljanju jelki objavio je Grad Split na svojoj službenoj Facebook stranici, uz prigodnu poruku:

„Božićne jelke stigle su na Pjacu i Rivu! Nakon postavljanja kućica i pozornice na Prokurativama, adventske pripreme nastavljaju se na Pjaci i Rivi, gdje su postavljene božićne jelke. Još malo pa će zasjati i lampice.“

Postavljanjem božićnih jelki Split je napravio još jedan korak prema blagdanskom ruhu, a paljenje lampica dodatno će uljepšati središte grada i označiti dolazak adventskog ozračja na splitske ulice.