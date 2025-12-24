Blagdanski stol na Badnjak u Sinju, Bulj dijelio bakalar

U Sinju je na Badnjak u sklopu manifestacije Advent u Sinju - Ususret Božiću u 11 sati postavljen blagdanski stol s jelima koja su se tradicionalno posluživala na Badnjak. Organizator je Turistička zajednica Sinja uz podršku Grada.

Na stolu se moglo naći bakalara, blagdanskih kolača, sinjskih uštipaka, fritula, suhog i svježeg voća, vina, pića i piva Sinjske pivovare.

"U ovo vrijeme kada slavimo rođenje Isusa Krista, želimo kroz zajedništvo i druženje svim ljudima dobre volje zaželjeti miran i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2026. godinu.

Ova prezentacija blagdanske trpeze imat će i humanitarni karakter. Naime, svi dobrovoljni prilozi koje dobijemo ovom prigodom bit će donirani Caritasu Gospe Sinjske", poručili su iz Turističke zajednice.

Bakalar je dijelio i gradonačelnik Sinja Miro Bulj, a atmosferu je uhvatio naš fotoreporter Roko Pavlinušić.