Blagdani su sve bliže, a s njima i isplate božićnica za umirovljenike. RTL Danas je provjerio kolike iznose ove godine pripremaju četiri najveća dalmatinska grada i tko će na njih imati pravo.

Blagdanska košarica iz godine u godinu sve je skuplja, pa umirovljenicima svaki dodatni euro u prosincu dobro dođe.

"Normalno da će pomoći. Imat će bolji barem jedan ručak. Kupit će malo mesa, malo ribe, svega pomalo. Koju bocu pića. Sigurno da će pomoći", rekao je Ivan iz Splita.

U Splitu će 150 eura dobiti korisnici kartice "Moj zlatni Split" s mirovinom do 300 eura, dok će oni s mirovinama do 450 eura dobiti 130 eura. Ostalim socijalnim kategorijama, njegovateljima i nezaposlenim braniteljima isplatit će se između 80 i 170 eura.

"Sad sam čula da će božićnica biti 130 eura za ove do 300 koji imaju, a do 450 da će biti 150. A za 150 eura opet čovjek može nešto kupiti", rekla je Dina iz Splita za RTL Danas.

Zadar ove godine povećava iznose

Dok Split širi krug korisnika podizanjem cenzusa u odnosu na prošlu godinu, najveći financijski skok među dalmatinskim gradovima ove godine bilježi Zadar.

Umjesto lanjskih 53 eura za umirovljenike s mirovinama do 200 eura, ove će godine oko devet tisuća zadarskih umirovljenika s primanjima do 670 eura dobiti po 100 eura.

U Šibeniku isplate počinju već sutra na šalterima Fine. Iznosi su ostali na prošlogodišnjoj razini i kreću se od 50 do 100 eura za sve čija primanja ne prelaze 500 eura.

U Dubrovniku se službena odluka o ovogodišnjim božićnicama očekuje tijekom prosinca.

Građani traže pravednije kriterije

Nesrazmjer u isplatama u Splitu primjećuju i sami građani, koji smatraju da bi kriteriji trebali biti pravednije postavljeni.

"Ja sam korisnik Zlatne kartice i moram reći da, što god dođe na taj račun, ja sam zadovoljan. Možda bi trebalo, radi pravednosti, poštivati neke cenzuse i neke druge elemente koji određuju zašto bi taj trebao dobiti ovoliko ili onoliko", rekao je Malik iz Splita.

Nikša iz Splita pak smatra da bi gradski prioriteti trebali biti drukčije postavljeni.

"Ja mislim da bi možda trebalo koji put više prioriteta dati standardu, a manje ovakvim stvarima koje nisu najneophodnije", rekao je.

Iz Grada Splita poručuju da su ove godine za najugroženije skupine građana osigurali oko 67 tisuća eura više nego lani.

"Govorimo o isplati oko 600 tisuća eura ukupno i svi oni koji nisu korisnici kartice Moj zlatni Split neka se slobodno jave, vrata Grada Splita su otvorena. Svi koji imaju pravo, naravno da će im se isplatiti, a isplate će uskoro krenuti", rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Koliko god iznosile, u vrijeme stalnih poskupljenja i pred nadolazeće blagdane božićnice će najstarijim i najugroženijim građanima biti važna pomoć.