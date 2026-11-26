Blagdansko razdoblje za mnoge znači i veće izdatke, od kupnje darova do druženja i adventskih događanja. Koliko će građani ove godine dodatno opteretiti kućni budžet i koliko planiraju potrošiti na poklone, pokazuje najnovije istraživanje Crobarometar, čije je rezultate za Dnevnik Nove TV komentirao sociolog Boris Jokić.

Prema istraživanju koje provodi agencija Ipsos, najveći dio ispitanika, njih 22 posto, tijekom prosinca planira dodatno potrošiti između 101 i 300 eura. Iznos od 301 do 500 eura planira izdvojiti 17 posto građana, dok 15 posto njih tvrdi kako neće imati dodatnih prosinačkih troškova.

Potrošnju između 501 i 1000 eura očekuje 12 posto ispitanika, a jednak udio još uvijek nije siguran koliko će potrošiti. Manje od 100 eura planira izdvojiti 11 posto građana, dok jednaki udio namjerava potrošiti više od 1000 eura.

Jokić smatra kako ovi rezultati ne moraju nužno značiti da će građani ove godine manje trošiti nego prethodnih.

– To tek trebamo vidjeti. Naime, iz godine u godinu prosinačka potrošnja raste. Drugim riječima, ljudi čak i kad kažu da neće trošiti, očigledno troše i troše više. Na kraju krajeva, cijena života je sve veća, pa je tako i cijena prosinačkog života koji uključuje i poklone i izlaske, advente zapravo sve veća. Tako da ne možemo reći da ovi pokazatelji znače da će se manje trošiti nego prethodnih godina – istaknuo je.

Osvrnuo se i na 15 posto građana koji ne planiraju dodatnu potrošnju tijekom prosinca te upozorio kako ekonomski rast ne osjećaju svi jednako.

– U Hrvatskoj žive brojni građani koji nemaju i to trebamo osvijestiti u svakom trenutku, a možda ponajviše u prosincu. Naime, ideja da su svi dobitnici nekakve ekonomske ekspanzije, kao što nam se često želi poručiti, ne stoji. Značajan dio građana i građanki Hrvatske živi čak i ispod granice siromaštva. Trebali bi biti svjesni da nemaju svi novac niti za izlaske, niti za zimovanja u ovom slučaju, niti za poklone i trebali bi biti osjetljivi i solidarni prema tim osobama, naročito možda u ovom mjesecu – poručio je Jokić.

S druge strane, u Hrvatskoj postoji i dio stanovništva koji si može priuštiti znatno veće izdatke. Jokić je upozorio na problem koji nastaje kada se oni koji nemaju dovoljno novca počnu uspoređivati s onima koji si mogu priuštiti više.

– Također, treba isto tako reći da se u Hrvatskoj, kada gledaš u prosjeku, živi bolje nego prije možda pet godina ili deset godina. Postoji dio stanovništva koji si može priuštiti različite stvari i vjerujem da su to upravo ti građani. Tamo gdje počinju problemi je kada oni koji ne mogu si priuštiti neke stvari, pomisle da si moraju priuštiti određena iskustva, određene poklone. Tada možemo doći do ne samo osobnih frustracija, nego i do društvenih raslojavanja i nezadovoljstva – kazao je.

Svaki četvrti ispitanik ne planira kupovati darove

Istraživanje se bavilo i blagdanskom kupnjom poklona. Pokazuje kako svaki četvrti ispitanik ne namjerava kupovati darove, dok među onima koji će ih ipak kupovati najveći broj planira izdvojiti između 51 i 100 eura. Takvih je 19 posto.

Za darove u vrijednosti od 101 do 200 eura odlučilo se 16 posto ispitanika, a 12 posto planira potrošiti između 201 i 300 eura. Iznos do 50 eura izdvojit će sedam posto građana, dok će 14 posto za poklone potrošiti više od 300 eura.

Komentirajući rezultate, Jokić je upozorio kako su darovi za mnoge postali značajno financijsko opterećenje, ali i kako se sve više pažnje pridaje njihovoj materijalnoj vrijednosti.

– Ja bih rekao čak i nepotrebno. Činjenica da smo se doveli do toga. I sitnica je dar i prijateljstvo je dar, zajednički izlazak na kavu ili pivo je možda najveći dar, a mi smo se doveli do toga da je, naročito u očima onih najmlađih, ili tinejdžera, postalo sve vrlo materijalno. I sad ne želeći ovdje širiti gospel kao neki vjeroučitelj, ali moramo se zapitati da li je zapravo dobro da smo došli do toga da dobar dio onih koji imaju 16 godina za Božić očekuju tenisice koje koštaju 400 ili 500 eura. Trebamo li možda kao roditelji udovoljavati takvim zahtjevima, takvim željama? – zapitao se.

Podsjetio je kako bi blagdani trebali biti prilika za njegovanje odnosa, a ne natjecanje u vrijednosti darova.

– Drugim riječima, ne bi bilo dobro da smo postali robovi materijalističkog društva u kojem je količina ljubavi, količina pažnje koju posvećujemo drugima, jednaka broju eura i cijeni koju nekome dajemo. Nažalost, čini mi se da postajemo sve više takvo društvo, a kažem, nismo bili uvijek takvi – rekao je Jokić.

Iako na povećanu potrošnju utječe i inflacija, smatra kako bi se trebalo oduprijeti pritisku kupovanja sve skupljih darova te više pažnje posvetiti zajedničkom vremenu i bliskosti.

– Bilo bi super zapravo darovati sebe drugome, drugoga privući sebi, družiti se više, provoditi vrijeme u društvu prijatelja, obitelji, otići onima koji nemaju. Ajmo darovati jednim drugima iskustvo neko, a ne neke materijalne stvari. Kome trebaju više ti pokloni? Trebamo biti bliži kao ljudi, da se poštujemo, da imamo solidarnost i ljubavi jedni prema drugima. To treba Hrvatskoj. Ne treba još više poklona, još bogatiji pokloni. Treba im ljubav. Hrvatskoj treba ljubav – zaključio je.