Blagdan Sv. Roka u Sutivanu – više tisuća ljudi na fešti zaštitnika mjesta

Sutivan je i ove godine u posebnom ozračju proslavio blagdan svog zaštitnika Sv. Roka. Dan je započeo svečanom jutarnjom misom i procesijom do crkve sv. Roka koja je 2023. godine, obilježila veliku 400. obljetnicu izgradnje i štovanja ovoga sveca u Sutivanu te tradicionalnom popodnevnom procesijom po mjestu.

Vrhunac slavlja bio je navečer, kada se na Stivanskoj rivi okupilo više tisuća ljudi. Nakon nastupa limene glazbe Brassčuta, uslijedila je velika fešta uz koncert Dražena Zečića, a potom i Matka & Brane, do kasno u noć.