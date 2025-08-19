Close Menu

Blagdan Sv. Roka u Sutivanu – više tisuća ljudi na fešti zaštitnika mjesta

Vrhunac slavlja bio je navečer, kada se na Stivanskoj rivi okupilo više tisuća ljudi

Sutivan je i ove godine u posebnom ozračju proslavio blagdan svog zaštitnika Sv. Roka. Dan je započeo svečanom jutarnjom misom i procesijom do crkve sv. Roka koja je 2023. godine, obilježila veliku 400. obljetnicu izgradnje i štovanja ovoga sveca u Sutivanu te tradicionalnom popodnevnom procesijom po mjestu.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Vrhunac slavlja bio je navečer, kada se na Stivanskoj rivi okupilo više tisuća ljudi. Nakon nastupa limene glazbe Brassčuta, uslijedila je velika fešta uz koncert Dražena Zečića, a potom i Matka & Brane, do kasno u noć.

2025 08 16 sv Roko fjera 0002
GALERIJA
Kliknite za pregled

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0