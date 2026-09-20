Blagajnu nije ni dirao: Provalio u kafić, odnio tortu i sladoled!

Neobična provala dogodila se u njemačkom gradu Bad Salzuflenu u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija. Nepoznati počinitelj provalio je u kafić, ali umjesto novca odnio je tortu i dva pakiranja sladoleda.

Prema priopćenju Polizei Lippe, provala se dogodila u noći s petka na subotu u kafiću u Parkstraße.

Nepoznati počinitelj u kafić je ušao oko 2.30 sati te odnio jednu tortu i dva pakiranja sladoleda, nakon čega je pobjegao. Policija je plijen opisala kao neuobičajen.

Blagajna ga nije zanimala

Njemačka novinska agencija dpa donosi dodatne detalje neobičnog slučaja. Kako prenosi Super Tipp, provalnik nije pokušao otvoriti blagajnu, nego je uzeo tortu i dva pakiranja sladoleda. Kafić se nalazi neposredno uz gradski lječilišni park.

Policiji zasad nije poznato zbog čega je počinitelj iz kafića odnio upravo takav plijen.

„Ne znamo je li ciljano krenuo po slatki plijen ili ga je tijekom provale jednostavno uhvatila glad“, rekao je policijski glasnogovornik za dpa-u.

Policija i dalje traga za počiniteljem te je pozvala svjedoke koji su u vrijeme provale primijetili nešto sumnjivo da joj se jave.