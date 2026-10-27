Blagajnica (28) iz sefa Studenca uzela gotovo 2800 eura

Blagajnica Mirjana (28) osuđena je na šest mjeseci bezuvjetnog zatvora jer je iz sefa dućana u kojem je radila maznula oko 2800 eura.

Prema presudi, ona je to učinila u jutarnjim satima kao prodavačica u poslovnici Studenac u Zagrebu, “gdje je prilikom obavljanja svojih radnih zadataka bila dužna uredno voditi blagajnu i ostalu dokumentaciju i u okviru kojih je bila dužna obavljati poslove obračuna dnevnog prometa”.

“U nakani stjecanja nepripadne materijalne dobiti, iz sefa poslovnice uzela je i za sebe zadržala dnevne utroške prometa u ukupnom iznosu od 2789,08 eura, a za taj iznos oštetila je Studenac”, navodi sutkinja.

Presuda je odmah postala pravomoćna jer su se blagajnica i državno odvjetništvo odrekli prava na žalbu. Mirjani je beuzvjetna kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro. Ako se na njega ne odazove, ide šest mjeseci iza rešetaka.

Također, sutkinja je naložila osuđenoj “navedeni iznos isplatiti Studencu u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ove presude”. Kako je presuda već pravomoćna, ona to mora učiniti bez odgode, piše Danica.hr.